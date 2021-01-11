百度宣布組建智能汽車公司進軍汽車業　吉利為戰略合作夥伴

《新浪科技》1月11日消息，內地互聯網龍頭百度，宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車製造商的身份進軍汽車業。吉利控股集團將成為新公司的戰略合作夥伴。

吉利將與百度合作，成為新公司的戰略合作夥伴。﹙路透社﹚

新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場，着眼於智能汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，傳承百度的人工智能、互聯網科技基因，利用Apollo自動駕駛能力，發揮在汽車智能化領域長達8年的經驗優勢，重塑智能汽車產品形態。

百度汽車公司獨立於母公司體系，保持自主運營；同時百度將人工智能、Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術全面賦能汽車公司，支持其快速成長。

百度自動駕駛的士服務「Robotaxi」。（中新社）

百度汽車公司選擇吉利作為合作方，吉利控股集團出資成為新公司的戰略合作夥伴。雙方下一步將基於吉利最新研發的全球領先純電動架構--浩瀚SEA智能進化體驗架構，在智能汽車製造相關領域展開緊密合作，共同打造下一代智能汽車。

百度早於去年已踏足汽車界，先後於湖南長沙、河北滄州、北京等地全面開放自動駕駛的士服務「Robotaxi」。用戶只要經百度地圖App或專用App「Apollo Go」下單，在指定的車站上車即可。

百度去年於湖南長沙、北京等地開放自動駕駛的士服務「Robotaxi」，點擊圖片看詳情：

（新浪科技）