TVB藝人「透明口罩」引內地熱議　網店售「胡杏兒同款」單件17元

無綫電視（TVB）今年度《萬千星輝頒獎典禮2020》周日（10日）在疫情之下隆重舉行，藝人們在走紅地氈時紛紛戴上口罩，但他們的口罩是透明材質，透過口罩，臉上的妝容、表情都能看清，這也在內地引起討論，有網民質疑透明口罩並無防疫效果。

據《現代快報》報道，TVB這場頒獎不僅吸引了眾多港片愛好者關注，也因為奇特的口罩造型吸引了大量網民圍觀。主辦方為藝人們提供的這款口罩為全透明，掛耳也是透明塑膠，口罩上邊緣掛在鼻樑上，下邊緣長至下巴。從現場影片可以看出，口罩並非全密封。網民表示，不影響造型以及透氣，或許就是這款口罩在紅地氈上的優勢。

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有網民表示，「全程對透明口罩感興趣」、「我覺得好搞笑，全程注視透明口罩」，也有人發現，或許是因集體訂購，口罩上邊緣並不完全貼合臉型。更尷尬的是，在頒獎環節，明星說話時，透明口罩上還會起霧。

不過，也有人對其防護性、安全性表示擔憂：「看起來有好大的縫」、「我只想知道這口罩能不能防（病毒）」、「防直噴飛沫，但橫噴呢？」、「這個口罩和食堂阿姨戴的防飛沫面罩有啥不一樣？」。

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對此，徐州市兒童醫院感染管理科主任護師陳偉表示，醫用口罩必須要密閉，但是透明口罩的下半部分是透氣的，「醫用口罩是通過材料來通氣，而不是通過周邊的空間。這種透明口罩的材質是塑膠，並不能通氣，也不能過濾病毒顆粒。」一名疾控專家也表示，健康的人佩戴這種口罩，很容易將病毒吸進體內。

頒獎儀式現場，唯一不同的是男演員陳豪，只有他戴着藍色的一次性醫用口罩。「陳豪口罩」一度衝上微博熱搜，被網民誇讚防疫嚴謹，還有人將他評為「全場最佳防疫獎」。

▼ 陳豪成為全場唯一拒戴透明口罩的明星（萬千星輝2020︱陳豪堅拒戴透明口罩 不跟大隊寧願犧牲靚樣）

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報道指，網購平台上，不少商家也開始推出明星同款透明口罩。有賣家在商品中標註「胡杏兒同款」。其中一款網店的透明口罩月銷量已有100多件，單價14.5元人民幣（約合17.4港元）。據賣家介紹，該口罩為PC聚碳酸酯材質，毛重62克，並非醫用口罩，由台州一間企業生產，安全標準依據的是中國T/CTCA 1標準。

有購買者向店家留言表示：「出門回頭率就是高，很酷很新穎」、「有意思，時尚這塊腳步還是跟得上的。」後者還貼上了演員胡杏兒戴同款的截圖。

爆珠口罩、發熱口罩……另類口罩輪番登場

除了這種透明口罩，內地網絡還有許多另類口罩在銷售。同樣作為明星同款，某款3D剪裁的棉質口罩也受到了許多年輕人的青睞。不過，由於過於輕薄，很多消費者都表示，只能用來擋臉。最近也有眾多商家推出主打輕薄透氣的桑蠶絲口罩。江蘇一間企業生產的真絲口罩採用的雙面真絲，可以防顆粒物、遮陽防曬。

還有商家針對鼻炎患者推出了一次性蒸汽口罩，賣點是恆溫熱敷，保濕潤喉抗乾燥，還添加了蒲公英精油。口罩兩側加入了薄片發熱內芯，可以保持40分鐘左右恆溫發熱，溫度在48℃上下。月銷量有500多件，一些買家表示，冬天在戶外使用感到舒適。

▼ 楊冪、宋妍霏、楊千嬅等女明星佩戴鑽石口罩

除了發熱口罩，夏天時還有商家推出了清涼爆珠口罩，在口罩內置兩顆薄荷爆珠，捏爆後可以產生薄荷香氣，宣稱不會感到悶熱，亦可減少口臭，能讓鼻炎患者呼吸順暢。還有將口罩和帽子合為一體的防飛沫漁夫帽，月銷量超過1000件。商家打出了一帽兩用的廣告詞，在漁夫帽上家裝了防護面罩，宣稱可以同時防護口鼻眼。楊冪、宋妍霏、楊千嬅等女明星還佩戴過鑽石口罩，口罩上鑲嵌着一顆顆鑽石。

報道指，針對這些奇特的口罩，疾控專家亦不建議作為防疫工具佩戴：「棉布口罩可能只能阻擋一些大顆粒的灰塵，連小顆粒的灰塵都阻擋不了。還是建議市民選擇正規的醫用口罩。」

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（綜合報道）