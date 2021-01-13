「不抽煙不喝酒」丁真被揭發曾經吞雲吐霧　遭網民批評後發信道歉

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真早前在網上爆紅，被指「野性、純真」，早前還曾有消息稱他「不抽煙、不喝酒，也不喝碳酸飲料」。然而，近日，一段「丁真吸煙」的片段在網絡上流傳。有網民對丁真吸煙表示失望，亦有網民認為成年人吸煙沒有問題。 對此，丁真所屬公司理塘文旅公司回應稱，丁真本人並不抽煙，吸電子煙是他出於好奇，但作為公眾人物，仍需注意公共影響力。 此外，丁真亦有發出道歉信致歉，呼籲要關愛身體健康，不要吸煙包括同樣有害健康的電子煙。

據網傳片段顯示，丁真手中拿著黑色電子煙靠坐在床上，嫻熟地「吞雲吐霧」。

短短幾秒的片段就在網絡上引發大量熱議，有網民表示對他失望，更直言「淳樸男孩的形象崩塌了」、「接受不了」、「這不就是個街頭小混子嗎」；但是也有網民認為可以理解，「抽煙犯法嗎？」、「成年人抽煙怎麼了」、「那麼多明星抽煙也不見你們說」。

對比，丁真所屬公司理塘文旅公司事後回應稱，「小孩子對電子煙感興趣，可能就試了一下，他根本就不是抽煙，那是電子煙不是煙」，公司還呼籲大家，關注身體健康，不要吸煙。

丁真在道歉信中亦稱，吸煙是成年人個人選擇，但作為公眾人物，需注意公共影響力，故此特別向公眾表示歉意。

丁真的領導早前介紹指，「丁真不抽煙不喝酒」。（網上圖片）

丁真的領導較早前曾介紹指，丁真不抽煙、不喝酒，也不喝碳酸飲料。對此就有網民表示，「吸煙本身沒有問題，但撒謊就有問題了」。另外，根據中國法律，網上售賣電子煙屬違法，因此也有網民對丁真手中電子煙的來源表示質疑。

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（綜合報道）