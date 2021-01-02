有片｜丁真元旦登台一展歌喉不怯場　網民讚康巴漢子不輸韓國男團

四川甘孜州理塘縣藏族男子丁真在網上爆紅，被封為「甜野男孩」，帶挈家鄉在一夜之間聞名全國。 元旦日（1月1日），丁真在四川衛視新年演唱會登台演出，除了清唱藏語歌曲一展歌喉，他還和康巴漢子（藏族男子）在台上載歌載舞，獲得網民激讚。有人稱丁真純淨質樸的歌聲「一嗓子帶我到雪山和草原」，還有人稱「康巴漢子顏值氣質爆打韓國男團」。

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雖然沒有多少舞台經驗，丁真卻在這次新年演唱會挑戰了最考驗唱功的清唱，為全國觀眾帶來倉央嘉措的情歌《潔白的仙鶴》。在當晚的另一個表演節目中，丁真與十多位康巴漢子唱跳《馬背上的理塘》，魅力四射， 舞台風範十足。

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丁真的藏語歌曲獲讚清澈動聽，他透露自己也有一份「小心思」，希望通過藏漢雙語交織的歌詞，將理塘人的熱情和當地特色風光唱到每位觀眾心中，讓觀眾記住理塘這個「離天空最近的地方」。

網民熱議：

「人間最美情郎，世間最美的歌聲。」 「清唱真是絕了，人間百靈鳥，高原小夜鶯。」 「自然質樸有民族風情。」 「康巴漢子顏值，氣質爆打韓國男團。」 「康巴漢子個個帥爆，強烈要求組理塘男團。」

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據此前報道，丁真原名「丁真珍珠」，「丁真現象」被認為是一場「美麗的意外」。事緣當時有攝影師前去四川藏區尋找「世界高城的微笑」，拍攝對像是丁真的弟弟。攝影師偶遇出門購買即食麵的丁真，結果該段不足10秒的短片令丁真意外爆紅，丁真亦因此獲得「甜野男孩」的稱號。

短片中的丁真僅面向鏡頭靦腆一笑，看起來並無特別，但偏偏就是其清澈的眼神及陽光的笑容，短片在兩天內就登上抖音熱搜榜，在微博上的瀏覽量更是持續數以億計，並且一直周邊話題不斷。

圖輯｜四川藏族男丁真一夜爆紅 擔任形象大使冀宣傳理塘縣旅遊文化