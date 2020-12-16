廣東清遠磁浮項目首列車下線　屬中國首條磁浮旅遊專線

廣東清遠磁浮項目首列車周二（15日）在中車長春軌道客車股份有限公司（簡稱中車長客）下線，作為中國首條磁浮旅遊專線，列車採用中車長客新一代中低速磁浮列車平台，應用常導電磁懸浮和車載短定子直線電機牽引技術，最高運行速度達每小時120公里。

中低速磁浮列車通過受控制電磁力懸浮在軌道上，並採用直線電機驅動車輛行駛，優點包括低噪音、低振動、安全性高、轉彎半徑小、爬坡能力強等，建設上則具成本低、周期短、佔地少等綜合優勢。

據中車長客磁浮研究所高級工程師任忠華介紹，此次量身設計的磁浮列車採用3輛編組，每節車的最大懸浮重量達到40噸，列車最大載客量可達500人，同時研發人員設置了懸浮控制冗餘系統並增加自牽引功能，使列車無高壓下也能通過蓄電池低速運行。

清遠市磁浮旅遊專線工程主要服務長隆主題公園旅遊景區，實現廣清城際銀盞站與長隆主題公園的聯通，一期工程線路全長8.014公里，4站3區間。

為配合旅遊專線定位，列車在外觀彩繪中融入丹頂鶴、長頸鹿、非洲象、大熊貓等動物造型，內飾設計加入森林主題和動物腳印等元素，列車流線型車頭則酷似微笑的海豚，使乘客猶如置身童話世界。

據報道，自90年代初起，中車長客便致力於研發與製造磁浮列車，是國內唯一同時具有高速磁浮和中低速磁浮研製經驗的企業。

今年10月，為深度掌控磁浮關鍵技術，中車長客成立磁浮研究所，下設系統技術、結構技術、懸浮技術和電氣技術4個專業研究室，承擔14項國家級、省部級、公司級科研課題。

（央廣網）