限塑令｜內地肯德基麥當勞推木匙羹　網民吐槽：根本無法喝湯

被稱為「史上最嚴格限塑令」的《關於進一步加強塑料污染治理的意見》文件正式於今年1月1日在內地生效。為了響應「限塑令」，內地多間餐廳都將此前常見的一次性塑膠匙羹，換成一次性木質匙羹，麥當勞與肯德基也不例外。 但就有網民吐槽指，肯德基的木質匙羹弧度極小，匙羹遇水後更變成扁平狀，根本無法喝湯。有內地傳媒報道指，麥當勞的木質匙羹亦存在同樣問題。

近日，一名名為「Fabulous樓長」的用戶在微博發文指，「肯德基這個新的環保木勺是什麼情況，沒弧度盛不上來就算了，湯還一個勁往勺子裡滲。還沒喝兩口，勺子都醃入味兒了」。

此文一發便引發大量網民的共鳴：

「一股劣質木材的味道」。 「2021由於環保限塑導致各類翻車現場」。 「木質一次性勺子真的環保嗎？不需要砍樹的嘛？」。

對此，內地媒體紅星傳媒進行現場調查。據報道，一間位於成都市的肯德基提供的木質匙羹，表面上有弧度，只是沒有常見的塑膠匙羹弧度大。使用木質匙羹喝湯後一兩分鐘，匙羹開始膨脹變大，原本的弧度漸漸變小，最後幾乎成了扁平狀。另外，麥當勞的木質匙羹比肯德基明顯更小，使用一兩分鐘後，亦發生了同樣的變化。

得知相關情況後，麥當勞與肯德基的功能工作人員均表示，自今年1月1日起，店內只提供木勺，到目前為止，都還未收到相關意見反饋。雙方亦表示，會向上級反映情況，對木質匙羹做進一步改良。

除了木質匙羹遭到吐槽，內地麥當勞早前首次推出的「肉夾饃」也引來不少批評。有網民指其「肉量極少」，但宣傳圖片上的肉量就明顯更多。對此，有麥當勞工作人員回應指，「以實物為準，針對目前大家反應的情況，需要一對一進行處理」。

（綜合報道）