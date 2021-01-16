哥哥患病去世不願被火化　弟弟為掉包屍體僱人設局殺害智障男

廣東陸豐市男子黃某斌，為幫助死者避免屍體火化，竟誘騙一名智障人士林某，將對方灌醉後殺害並放入事前準備的棺木中。之後，林某的屍體被當作死者的遺體火化。黃某斌在事件中得利9萬元（人民幣，下同）。 當地法院經過審理後一審判決，黃某斌犯殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；黃某斌的違法所得9萬元，予以追繳，上繳國庫。雖然黃某斌提出上訴，法院二審裁定維持原判。

廣東陸豐市男子幫人掉包屍體，殺害智障男子，被判死刑。（網上圖片）

據了解，事緣於2017年2月，陸豐市男子黃某堅患病去世，但因生前表示過不願被火化，希望被土葬，其弟黃某青便通過朋友聯繫到疑犯黃某斌，商量屍體掉包事宜。同年3月1日，黃某斌駕車途中，見到林某在垃圾桶旁撿拾垃圾，通過交流發現林某是智障人士，便將其誘騙到車上，將之前買好的酒給林某喝，趁林某喝到不省人事，黃某斌將林某放進事先買好的棺木里殺害。同年3月3日，林某的屍體被送往殯儀館代替死者黃某堅火化。事件中，黃某斌與同謀合共向黃某青收取了10.7萬元，其中9萬元被黃某斌賺取。

2020年9月8日，汕尾中院對此案作出一審判決，黃某斌犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；黃某斌的違法所得9萬元，予以追繳，上繳國庫。但疑犯黃某斌不服從判決，於是提出上訴。

在二審過程中，黃某斌一方指與被害人是素不相識的陌生人，沒有矛盾和糾紛，沒有殺人的故意和動機，買酒但並沒有強迫被害人喝酒的加害行為，被害人是喝酒後突發疾病死亡，是過失犯罪，不構成故意殺人罪，應當構成過失致人死亡罪和故意毀壞屍體罪。供述時，黃某斌稱，「我看他沒有反應不省人事，已經喝酒喝死了，就把他載到碣石鎮的霞博山，直接把他裝進棺木里面，再用樹葉掩蓋，防止被別人發現，兩三天后，我就把裝有該名男子屍體的棺木拉給人家調包頂替火化了。」

廣東省高院表示，黃某斌殺人的主觀故意明顯，維持原判。（網上圖片）

廣東省高院表示，黃某斌殺人的主觀故意明顯，其行為構成故意殺人罪，所稱被害人是喝酒後突發疾病死亡，黃某斌應當構成過失致人死亡罪和故意毀壞屍體罪，沒有事實和法律依據。於是，廣東省高院駁回了上訴，維持原判。

（澎湃新聞）