整容成癮｜上海女網紅13歲起動刀逾百次　自爆記憶力衰退後遺症

今年16歲的網紅周楚娜是一名在校生，現居上海。自稱「長得醜完全沒出路」的她講述了自己整容的心路歷程，從13歲（2017年）開始到現在，她已經做過上百次整容項目，每天基本都是術後恢復期，「每次只要P圖的時候，覺得比之前多P幾下，我都要去整形醫​​院再動一次刀」。 2020年3月，周楚娜在微博上發布自己的「整容日記」後，追蹤者迅速上漲至逾30萬，於是她就將自己微博的簡介改成「全國年齡最小、整容最多」。但是頻繁整容也使周楚娜出現後遺症，包括記憶力衰退、皮膚鬆弛、身上的傷疤會伴隨一輩子等等。

據內地傳媒《中國青年報》報道，周楚娜開始整容的道路，源於在班級中被男生討論長相，與好看的女生作比較，令其生氣又自卑。周楚娜自稱，「以前的我真的不好看，眼睛小、鼻子又塌」。

直至2017年，13歲的周楚娜在媽媽的帶領下，做了第一個整容項目「埋線雙眼皮」，術後的她感受到了別人親和的態度，嚐到甜果的她便開始了第二次、第三次。在之後的「磨骨手術」中，由於麻藥的作用，周楚娜術後兩日才開始恢復意識，她稱，可以接受變美的代價，「比起醜帶來的不公平待遇，我更能接受手術刀帶給我的痛苦」。

周楚娜稱，既然要整容，就要做的誇張點，讓別人都看到效果，「我知道整容是有風險的，但是，收手很難，我真的停不下來」。周楚娜目前做了包括耳軟骨隆鼻、芭比眼綜合、面吸黃金微雕、脂肪填充胸部、大腿360度環吸等上百次整容手術，花費了上百萬元人民幣，在去年新冠肺炎疫情期間，她有減少整容次數，但也動刀20次。

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因為整容次數過多，周楚娜的身體已經出現多處不適，她表示，因多次開眼角、割雙眼皮，眼角膜比較脆弱，加上過早戴彩色隱形眼鏡、誤把卸妝水當成隱形眼鏡液等各種原因，她的視力嚴重下降。並且，因為麻藥注射過多，她的記憶力出現衰退，抽脂後的皮膚變得鬆弛，腿上、胸下等部位也留下了疤痕，有些甚至要伴隨一輩子。

周楚娜表示，父母並不支持自己做整容手術，但自己態度強硬，如果不做自己想做的事情，寧願不去上學。她稱，整容、直播等分散了自己讀書的精力，但是仍然會堅持讀完書，「因為只有在學校上課，我才能拿到生活費，整容才能繼續」。

周楚娜說，曾經有人問她，整成如今的樣貌會否感到後悔，「不會後悔，但我後悔的是，自己為什麼沒有早點整容」。有人說她 「長相驚悚、整容上癮」，周楚娜並不在意，「人紅是非多，有人罵總比沒人看要強。畢竟每個人都有自己的審美，別人覺得我醜是別人的事情，不必放心上。」

圖輯｜周楚娜經常在微博發自拍照（點圖放大）：

對於周楚娜的「整容日記」，就有不少網民評論：

「你鼻孔那麼小了 是不是得用棉花棒掏啊」。 「除了醜你一無所有」。 「越來越醜是真的，以前起碼還像個人，越整越不像話」。 「如果你自己覺得好看，那是真的審美出現問題了」。 「我啥都服，就是不服你的審美」。

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