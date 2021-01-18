吸氫保健可治慢性病帕金遜？　專家：無證據表明，不建議長者嘗試

內地近日興起長者「吸氫保健」，有商家聲稱只要每天吸氫氣1小時，就能緩解調理慢性病、增強體質。不少商家在網購平台兜售價格高達上萬元（人民幣，下同）的吸氫機，線下更提供吸氫服務的場所，又宣稱在新冠肺炎疫情曾採用氫氣療法，並以此作為一大賣點。 專家指出，氫氧臨床運用尚在研究當中，醫學界研究不足以證明吸氫對人機體的肺功能有幫助，不建議長者嘗試吸氫。

提供吸氫服務的生活館。（現代快報）

江蘇南京市秦淮區一間專門提供吸氫服務的生活館，吸引大批長者光顧。店員介紹，隨年齡的增長，人體都會產生惡性自由基，而吸氫的目的主要是消除體內的自由基及有抗氧化的作用，並強調吸氫機能緩解調理慢性病，是給長者使用，年輕人不能使用。

該店店長介紹，該生活館是南京首家氫療館，開業兩個月，還在推廣階段，市民體驗不收費，還會送米送油。開業至今已有近300名長者體驗，每人每天都會吸氫半小時，不少人反映失眠、便秘、呼吸系統有改善，高膽固醇、高血糖恢復正常水平。他表示，店內的吸氫機出氫量是每分鐘300毫升，出氫濃度較高，所以機器成本相對較高，一部售價19800元。

據介紹，每兩名長者會共用一部機器，大家各自帶導管，一端插在機器上，一端塞在鼻孔內。店主表示，機器採用氫氧分離技術，機器內有一個電解槽，從純淨水電解出氫氣。吸氫的同時，人也是正常呼吸進氧。有長者稱，若體驗結束後想繼續吸氫，就要花近2萬元購買機器。

其實，不少網購平台都有出售吸氫機，更打着「家用」「延年益壽」「提高免疫力」等旗號售賣，價格從2000多元到上萬元不等。有客服聲稱，吸氫機對呼吸系統、大腦神經、老年癡呆、帕金遜、鼻炎、失眠等問題有改善作用，適合各個年齡段使用。生產廠家表示，吸氫機主要是調理身體，且只租不賣，租金5500元，每年要交360元的維修費用。

不少商家宣稱在新冠肺炎疫情的患者治療過程中曾採用氫氣療法。據《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》，確實提到及時給予有效氧療措施，有條件可採用氫氧混合吸入氣治療。

對此，南通市通州區人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師成煒指出，上述方案中提到的氫氧混合氣治療法，目前還在臨床研究階段，尚沒有廣泛推廣運用。而在新冠肺炎病人救治時，病人只會吸氫約15分鐘，氫氧濃度都是調節過。

江蘇省人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師齊栩表示，從目前醫學界的研究來說，循證學證據還不足以證明吸氫對人機體的肺功能有幫助，在治療中運用很少。建議長者不要去嘗試，或者寄望吸氫可以改善疾病。

秦淮區市場監督管理局秦虹分局監管人員表示，該店售賣的是電子產品，現場沒有看到相關宣傳冊。目前，該店未有成功出售吸氫機，也沒有進行辦卡銷售，暫未發現涉嫌違法的行為。當局已要求商家提供店內播放的宣傳片，將研究片中是否有涉嫌違法的表述。同時，將持續重點關注該店，加大巡查力度。

（現代快報）