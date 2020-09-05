妹妹玩鬼口水玩出禍　核突膠黏滿頭髮洗不掉　媽媽唯有一招解決

Slime「鬼口水」又稱「核突膠」（台稱「史萊姆」）的黏性極強玩具近年大受歡迎，但小心一時貪玩而鑄成大錯！近日一段看得心痛的影片在網上流傳，只見女童頭髮黏滿「鬼口水」，形象與「包租婆」撞樣，正哇哇大哭「以後不敢了」，亦令媽媽非常頭痛，最後只能用一招解決。

片中女童的頭頂托着一大坨鬼口水，由於玩具黏性極強，每條髮絲都不被放過。（影片截圖）

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「除非你小孩已經做好理光頭的準備，不然真的不要給小朋友玩史萊姆Slime這玩具」，有台灣網民在facebook群組「爆廢公社」分享這段超警世短片，片中女童的頭頂托着一大坨鬼口水，由於玩具黏性極強，每條髮絲都不被放過，牢牢地黏着無法取下，就像戴了一頂帽子般，痛苦得讓她崩潰大哭。媽媽唯有帶她到髮型屋處理，但由於黏得太牢固，最後還是要把頭髮剃掉，女童本來長長的秀髮，就只剪剩一條小辮子。

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樓主直言，看似簡單的玩具卻是「殺傷力很重的東西」，若父母給孩子玩鬼口水，必定要盯緊，「媽媽看到都崩潰了」。有網民看完短片都哭笑不得，雖然妹妹崩潰的樣子很可愛，但認為必成為她的童年陰影，有人則指要去掉鬼口水其實不需要將頭髮全剪掉，用暖水沖洗就行。

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