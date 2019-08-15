【消委會】「鬼口水」可目測是否變異　變色變樣原來唔玩得？

消委會測試了市面上20款「鬼口水」及黏土玩具樣本，今日（15日）發表測試報告。消委會發現當中七成樣本的硼遷移量過高外，有兩款樣本更檢出的微生物總量微生物起出歐盟建議限值23,999倍及119倍。 消委會表示，家長可以透過目測了解「鬼口水」是否有異，若出現氣味、顏色、形狀有變，便應該立即更換，此外，「鬼口水」經長時間玩樂後，會失去黏性變得鬆散，亦應棄掉。

消委會今（15日）發表測試報告，發現有「鬼口水」玩具樣本的每克好氧性微生物總量遠超歐盟標準23,999倍。（梁鵬威攝）

俗稱「鬼口水」的啫喱狀玩具，由於拉扯不易爛，商人聲稱可以讓小朋友減壓而成為近年的新興玩具。不過消委會測試發現，20款「鬼口水」樣本中12款內含的硼遷移量超標，當中更有兩款的好氧性微生物總量，高達每克24,000,000CFU及120,000CFU。兩款均分別超過歐盟建議限值23,999倍及119倍，小朋友使用後若未徹底清潔雙手便可能受細菌感染。

「鬼口水」帶黏性 細菌較容易附上

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮指出，由於「鬼口水」帶有黏性，細菌較容易附上。他提醒，家長透過目測也可以初步了解「鬼口水」是否有細菌，「如果見到氣味、顏色、形式有改變，唔同咗，其實都應該要立即更換。」

消委會總幹事黃鳳嫺表示，若小朋友在玩「鬼口水」應避免接觸五官，不應進食時玩耍，玩後應該徹底清潔雙手，同時若雙手有傷口也不應該玩「鬼口水」以免受到細菌的感染。

黃鳳嫺又指：「其實咁多玩具中係咪真係要玩鬼口水呢？」（梁鵬威攝）

另外，由於硼化合物可以增加「鬼口水」的彈性及延展性，所以硼化合物是「鬼口水」的必然成分。黃鳳嫺說：「其實咁多玩具中係咪真係要玩鬼口水呢？因為大部分鬼口水含有過高嘅致敏物」，奉喻家長要三思才購入「鬼口水」。

不建議家長與子女自製「鬼口水」 有機會灼傷皮膚

黃鳳嫺又提醒，消委會也不建議家長與小朋友自製「鬼口水」因為接觸硼砂有機會灼傷皮膚，吸入眼睛接觸到硼砂的粉塵時，亦可能出現刺激，另外，大部分的黏合劑含有如乙醇的溶劑，揮發出來的氣霧，同樣可刺激眼睛及呼吸道。

消委會又指，自製「鬼口水」由於沒有額外添加防腐劑，存放期較短，有機會很快出現變質或微生物滋生的情況。建議如果要自製「鬼口水」，家長或成人必須在旁指導小朋友，最好避免讓兒童自製，以及減少兒童玩樂「鬼口水」的時間。

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消委會對「鬼口水」玩具的安全提示：

小朋友玩耍「鬼口水」時，家長或成年人最好陪伴在旁家中若有幼兒或寵物，要小心存放「鬼口水」確保幼童或寵物不會誤食玩樂前應先清潔雙手，以免手部的細菌污染「鬼口水」或黏土避免讓「鬼口水」或黏土玩具觸及眼睛、口、鼻及傷口，以及避免同時進行飲食玩樂後應盡快及徹底清潔雙手；若出現皮膚痕癢、紅腫，應立即停玩切勿將「鬼口水」或黏土玩具放在床上， 以免睡覺時與該類玩具長時間接觸每次使用「鬼口水」後，應存放於原有包裝盒或密封盒中「鬼口水」或黏土沾滿塵或毛髮時，應立即棄掉曾多人一起玩「鬼口水」，或玩耍者患有傳染病，應適時棄置