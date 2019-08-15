【消委會】「鬼口水」樣本硼遷移量超標逾12倍　或影響生育能力

俗稱「鬼口水」及黏土玩具近年興起，不少青少年甚至幼童都會透過拉扯、揉搓玩具，紓緩壓力。 消委會今（15日）發表《選擇》月刊，當中抽驗的廿款「鬼口水」玩具中，六成產品硼遷移量過高，其中一款更是遠超歐洲玩具標準安全逾12倍。硼遷移量過高，會影響使用者的生育能力。 除此之外，消委會亦檢測出另有兩款「鬼口水」玩具驗出有腸道菌，消委會籲立即停用。

消委會檢測市面上廿款「鬼口水」及黏土玩具。（消委會圖片）

消委會在市面上抽驗17款「鬼口水」及3款黏土玩具，售價由$7至$178不等，購自百貨公司、玩具店、文具精品店及「格仔櫃」店。

是次所有抽驗樣本都驗出硼，逾六成樣本的硼遷移量過高，超出歐洲玩具安全標準；超標的樣本全屬「鬼口水」玩具。

12款「鬼口水」超標

據標準，液體或黏性玩具物料硼遷移量不應超過300ppm，然而「GoGoPo」（#5）、「Cra Z Art」（#6、#10）、「Gutorade」（#8）、「Dr.wacko's Mad Lab」（#9）、「Ivy Sharing Land」（#11）、「Mush Seller」（#12）、「Snow」（#13）、「Barrel-o-Slime」（#14）、「D Slowing」（#15）、「Ice Cream」（#16）、「토핌간」（#17）12款玩具的硼遷移量都超標，當中「Barrel-o-Slime」（#14）的硼遷移量更高達3,970ppm，超標逾12倍。

消委會指，一般而言，透過完好的皮膚吸收硼的機會應該不大，但若接觸含有過量硼的玩具後未有徹底洗手，除了可能經由雙手接觸食物和飲品而誤食硼化合物外，亦會經由雙手觸及嘴巴而增加攝入體內的機會。

消委會引美國研究指 攝入過量硼長遠影響個人生殖健康

消委會引述美國公共利益研究小組（US Public Interest Research Group）於2018年11月公布的玩具安全研究報告指，該研究小組認為玩具中的硼化合物屬於較新的毒性危害，若經口服途徑攝入過量硼可致危險，又強調若攝入中等至高劑量硼，可引致作嘔、嘔吐，長遠更可能對個人生殖健康造成影響。

而法國國家食品、環境及勞動衞生署（ANSES）亦曾提醒，兒童不應重複接觸硼化合物，並認為該些物質會對生育能力和胎兒胚胎發展造成影響。

「Barrel-o-Slime」（#14）的硼遷移量更高達3,970ppm，超標逾12倍。（梁鵬威攝）

消委會指大部份「鬼口水」含過高致敏物

由於硼化合物可以增加「鬼口水」的彈性及延展性，所以硼化合物是「鬼口水」的必然成分。消委會總幹事黃鳳嫺說：「其實咁多玩具中，係咪真係要玩鬼口水呢？因為大部分鬼口水含有過高嘅致敏物」，奉喻家長要三思才購入「鬼口水」。法國國家食品、環境及勞動衞生署（ANSES）亦曾提醒，兒童不應重複接觸硼化合物，並認為該些物質會對生育能力和胎兒胚胎發展造成影響。

錫化合物、塑化劑亦超標

除此之外，消委會亦發現「Smiggle」（#4、#7）的有錫化合物遷移量同樣超出標準。而「Ivy Sharing Land」（#11）、「Mush Seller」（#12）的DBP塑化劑含量亦超出本港法例及歐盟法例的規定，消委會提醒，重複接觸DBP也會對動物的生殖系統構成影響及損害肝臟。

不少生產商都會在產品中加入防腐劑，然而是次有12款樣本使用可致敏防腐劑，當中「Snow」（#13）更是混合使用MIT及CMIT兩款防腐劑，總量達43.5ppm超出標準15ppm近兩倍。消委會又提醒，如果發現小朋友在玩樂後出現皮膚痕癢紅腫，應立即停玩。而如果在手部皮膚濕疹活躍期間或有傷口時，接觸上述物質可能會增加濕疹復發、皮膚痕癢不適的機會。

黃鳳嫺奉喻家長要三思才購入「鬼口水」。（梁鵬威攝）

有兩款「鬼口水」腸道菌總量高於建議限值

消委會亦發現，「Ice Cream」（#16）、「토핌간」（#17）兩款的好氧性微生物含量差強人意，分別達每克24,000,000CFU及120,000CFU，超出歐盟標準所建議的1,000CFU達23,999倍及119倍；兩款更同時檢出每克腸道菌總量高於建議限值。

消委會指，若小朋友接觸微生物總量超標或含致病菌的玩具後，手部觸及眼睛或未有洗手進食，都有機會出現細菌感染、眼睛發炎、發燒等症狀，消委會建議消費者應立即停用相關型號玩具。

黃鳳嫺又提醒，消委會也不建議家長與小朋友自製「鬼口水」因為接觸硼砂有機會灼傷皮膚，吸入眼睛接觸到硼砂的粉塵時亦可能出現刺激，另外大部分的黏合劑含有如乙醇的溶劑，揮發出來的氣霧同樣可刺激眼睛及呼吸道。