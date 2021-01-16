大媽想食酸菜偷600斤白菜　4個解釋笑死網民　物主1個原因拒回收

酸菜有獨特吸引力，酸菜魚、酸菜白肉鍋是不少港人至愛美食，但這名大媽竟然愛到偷走大批白菜自己醃。杭州1名東北大媽因想吃酸菜，去年底路過農田偷走600斤大白菜，民警追查多時近日終於破案，而大媽為偷菜行為提出4個解釋，說得理所當言一樣，聽得警方和網民感到匪夷所思。更有趣的是，民警破案時大媽早已將大白菜醃好成酸菜，但當警方交還物主時，對方竟稱「不喜歡吃酸菜」拒回收。

內地大媽偷走菜農600斤大白，警方找回時已被醃成酸菜。（微博圖片）

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杭州警方於本月14日通報1宗盜竊案，被捕的東北大媽偷的不是錢，而是大白菜。事發於去年12月3日， 1名杭州大媽報案，表示以種菜維生，當日清晨發現田裏一大片大白菜不見了，估計被偷走約600斤大白菜。事主表示田裏種的是新品種白菜，1棵約6斤，估計損失600元人民幣（約730港元）。

案發時雖然環境漆黑，但民警仍能通過監控鏡頭鎖定疑犯是姓杜的大媽，只見犯人竟是明目張膽開車運走白菜。警方追查多時，終找出偷菜大媽身處吉林的老家，要求她回杭州投案，但發現偷來的白菜已經被她醃成酸菜。

52歲杜大媽在杭州1間清潔公司任職，解釋為何犯案時令警方感到匪夷所思，她列出4大原因，首先是最近喪夫「心情不好，很多事情我都記不清楚了」、第2是喜歡吃酸菜，「我是吉林人，我們東北人都喜歡吃酸菜」，過年過節一定要將泡好的酸菜拿出來吃。

更令人摸不着頭腦的是第3和第4個原因，她說當時正好有人送她泡菜用的缸，不用很浪費，「能泡挺多大白菜的」。最後的原因竟然是「地裏大白菜長得不錯」，當天騎電動三輪車經過見到白菜質素好，馬上就拿袋到場，裝起白菜運回住宿地點。她將偷菜說得理所當然一樣，似乎不覺得盜竊有問題，網民聽到其解釋也覺得大吃一驚，然後爆笑稱「第3個偷竊原因很厲害」。

網民點睇：

+ 3 + 3 + 3

不過杜大媽稱自己只偷了30棵大白菜，最多200斤，表示醃來自己吃，強調家中其他大白菜都是親友送的。目前杜大媽被處以行政拘留3天，正當警方想把白菜送還時，物主竟表示「不喜歡吃酸菜，我不要了」，拒絕收回已醃了的大批酸菜。