西藏冒險王︱謀殺疑雲未解開　父：涉事同伴說法反覆　不再接電話

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-26 16:51

「西藏冒險王」王相軍，因常年在藏區探索冰川，並拍攝影片上傳至短視頻平台，吸引了逾300萬名追蹤者關注。 去年12月20日，王相軍在西藏嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑中遇難，同年12月26日，其家人證實了這一消息。 但近日，隨著一段王相軍生前拍攝的視頻被降噪處理後，其中對話令網民認為王相軍死因疑點重重，其同伴小左亦也遭到質疑。王相軍的父親在接受內地媒體《南方都市報》訪問時表示，目前已經聘請律師跟進案件，「我只求一個真相」。

據王相軍的父親介紹指，小左是王相軍僱傭的司機及助理，每月工資8000元人民幣，「他（王相軍）開直播的時候，說要請一個司機」。

事發後，小左與王相軍的父親見面，並介紹了事發經過，王相軍的父親憶述指，「他說取了三腳架想救援，扒了幾下發現拉不動，他自己也差點滑下去，只好將三腳架先放掉。他又跑去拿了桶，桶裡面有繩子，一起扔下去的。他看見拔不起來，只好想辦法跑去叫人，把人一叫回來就不見了，他是這樣跟我說的。他還跟我說不要相信網上的東西，都是來蹭熱度的，叫我不要看手機」。

王相軍的父親表示，見面過後，他再聯繫小左詢問相關情況時，對方都未接聽其電話、亦未有回復微信消息，「我後來看了他的直播回憶救援經過，感到莫名其妙，和他對我當面說的內容不一樣」。

針對有網民將王相軍於2020年12月19日，公開發布的一段視頻做降噪處理後，出現的「好重啊，這傢伙，還在流血」、「別說話，他死就死」等神秘對話的出現，大家亦都將質疑的矛頭指向小左。小左回應表示降噪視頻不屬實，「並不是說是19號發的視頻，就是19號拍的，知道嗎？那是庫存」，警方會作出公正解釋。

至於王相軍的屍體，目前就暫未找到，有救援人員表示，經反覆搜索，探險隊分析研判王相軍很可能在當時失足跌入的水潭處沉底，基本確定王相軍就在一段長約200米的冰面底下。但是，在冰瀑底下的搜尋進展艱難，救援隊人員幾次遇險。經研判，救援只能暫告一段落。

目前，西藏那曲市嘉黎縣警方已經介入調查事件，王相軍的父親亦稱，「降噪音頻出來後，他感到很茫然，家人已經聘請律師協助跟進此案」。

相關圖輯｜王相軍生前曾拍攝大量冰川的影片及照片（點擊睇大圖）：

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（南方都市報）