「西藏冒險王」身亡傳非意外　事發片段藏可疑對話牽同伴謀殺疑雲

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-23 14:15

來自四川廣安的男子王相軍生前以「西藏冒險王」自稱，因其常年在藏區探索冰川，並拍攝影片上傳至短視頻平台，吸引了逾300萬名追蹤者關注。 去年12月20日，王相軍在西藏嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑中遇難。但近日，王相軍死因疑似迎來反轉，有網民發現其生前拍攝的視頻片段，經過降噪處理後出現令人毛骨悚然的人聲對話，「別瞎說，死就死，別說話了」。而王相軍的一名同伴隨即成為「王相軍遭謀殺」的被懷疑對象。目前，嘉黎縣警方已經介入調查。

據內地傳媒早前報道，王相軍在去年12月20日，與同伴小左自駕前往依嘎冰川瀑布拍攝時，不慎踩到岩石上的暗冰墮入冰瀑，同伴施救未果後，尋求外界援救。當地搜救隊經歷了兩天的救援依舊未找到王相軍的遺體。王相軍的家人亦於同年12月26日證實其死亡的消息。

但近日，有關「王相军真正死因疑似不是意外失足、而是被谋杀」的消息傳開後，事件再次引發關注。有網民發現，王相軍逝世前一天所發布的視頻中似乎有人聲對話，經過20次降噪慢放等技術處理，仔細聽可以明顯的聽見多個人對話的聲音，例如「好矮，背不過」、「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「別說話，別瞎說，他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。由於視頻片段中出現了可疑的對話，王相军的同伴小左亦成為了重要的被懷疑對象。

針對網民的質疑與猜測，1月21日，小左在短視頻帳戶中發聲，稱網上的視頻片段是於2020年12月9日拍攝，地點在恰青冰川，當時是5個人4條狗一起去的。「希望大家理性對待，謠言不攻自破，擴散虛假信息的人，法律會制裁你們」。

事件在網絡上持續發酵，有網民表示：

「支持找出真相，太蹊蹺了」。 「他（王相軍）或許在體力透支了地情況下造到同伴的傷害」。 「意外反轉成命案了」。 「趕快調查吧，如果是真的，還死者一個公道」。

隨著事件在網絡上引起輿論的熱議，王相軍的家人回應表示，「對於其中的疑點，我們的態度是，我們要想方設法把真相找出來」、「我們不清楚具體是怎麼回事，只有警方調查清楚後才曉得」。

1月22日，西藏自治區嘉黎縣公安局發布通報指，對王相軍失蹤成迷的視頻高度重視，目前已介入調查，調查結果將及時通報。

相關圖輯｜王相軍生前曾拍攝大量冰川的影片及照片（點擊睇大圖）：

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（綜合報道）