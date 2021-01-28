西藏冒險王｜親歷者回應：當天沒人說過網傳那些話 　勿惡意揣測

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-28 14:00

「西藏冒險王」王相軍，去年12月20日，在西藏嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑中遇難。近日，有網民發現其生前拍攝的片段，經過降噪處理後出現「別瞎說，死就死，別說話了」的人聲對話，令人質疑其死亡真相另有原因，亦有不少網民將質疑的矛頭指向王相軍的同伴小左。 有一名當日在場者於昨日（27日），接受內地媒體訪問時表示，「降噪視頻中的那些話，現場沒有人說過，現場也沒有人流血」。並呼籲網民不要惡意揣測。

《紅星新聞》報道指，網名為「亞歷山大流浪狗」的自媒體人是網傳短片中的現場親歷者之一，去年12月9日，他、王相軍、小左以及當地兩名嚮導一同前往恰青冰川拍攝藍色冰洞。

對於近日在網絡上傳的沸沸揚揚的降噪視頻，「亞歷山大流浪狗」表示，視頻中令人毛骨悚然的對話現場完全沒有任何人說過，「專業的那種收音設備不可能錄到外邊的人說話的聲音，因為那個冰洞裡面，地下河的流水聲特別大」。「亞歷山大流浪狗」說，事發時小左已經走回路上，他與小左距離較遠，二人完全沒有說話的機會。

「亞歷山大流浪狗」表示，被捏造出來的視頻中的人聲就是無稽之談，到底是否真的有人說了那些話，隨後警方會以專業的方式來加以說明。他說，西藏嘉黎縣警方的已經對他做了筆錄，他亦已將相關視頻證據材料移交給警方，他呼籲，廣大網民不要惡意揣測，等待警方最終的調查結論。

相關圖輯｜王相軍生前曾拍攝大量冰川的影片及照片（點擊睇大圖）：

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（紅星新聞）