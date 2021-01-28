車厘子檢出新冠病毒　鹽水浸泡其實無用？　官方教路正確清洗辦法

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-28 17:41

車厘子近日備受關注，除了是接連檢出新冠病毒核酸呈陽性，更爆出有人連續5天吃6斤車厘子疑中毒導致腹痛血便的新聞。不過，價格腰斬的車厘子簡直唾手可得，令市民有「想買又不敢買」的擔憂。到底車厘子還能不能吃？如何清洗才可放心食用？

市民選購水果時，應選擇正規的超市、賣場或水果專營店。（中新社）

中國疫控中心流行病學首席專家吳尊友日前指出，活病毒、死病毒、病毒的片段檢測，都可能導致病毒核酸檢測呈陽性，但核酸陽性並不代表有傳染性。因此，進口車厘子核酸檢測呈陽性，只可確認車厘子受到病毒污染，但不能確認車厘子一定有傳染性。

國家衛健委指出，市民選購時應選擇正規的超市、賣場或水果專營店，採購時記得戴好口罩，適量採購。同時，最好選購表面沒有破損的水果，選好後用袋裝好，並與購物車和購物袋中的生肉、家禽、海鮮等食材分開存放。

市民選購水果時，應選擇正規的超市、賣場或水果專營店。（視覺中國）

如何清洗？

大部分人在清洗車厘子時習慣用鹽水浸泡，認為可以去除車厘子內的「果蠅卵」。其實，車厘子中果蠅的卵和幼蟲對人、畜無害，不具備傳染性和寄生性，倒不如用水果專用清潔劑，或在水中放一匙麵粉，將車厘子放水中來回滾動，輕輕揉搓，再用清水篩洗，車厘子外的髒物就可以去除。同時，儲存任何水果時，都應該與肉類、家禽和海鮮分開存放；已切開或削皮的水果，應用乾淨的容器裝好冷藏。

車厘子導致腹痛血便？

對於近日「5天吃6斤車厘子導致腹痛血便」的新聞，有傳是因中毒引起。事實上，車厘子核內確實含氰化物，但毒性不強，成年人要嚼碎1、200顆車厘子核吞下，才有可能損害健康，而車厘子肉不含氰化物，100克含鐵僅0.4毫克，並不足以刺激腸胃引發腹瀉。

因此，吃車厘子導致腹瀉有可能是車厘子已變壞或未洗乾淨，導致急性腸胃炎；本身有胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等疾病，或是過敏體質等。同時，車厘子含有花青素，若胃腸沒有消化吸收，花青素還能完整進入糞便中，才會導致假性血便。

（健康中國微信公眾號）