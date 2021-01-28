車厘子價格腰斬與新冠肺炎無關？　業內人士：智利今年產量大增

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-28 19:00

近幾年間，進口車厘子備受內地年貨市場消費，價格動輒上百元一斤，堪稱「貴族水果」，然而今年卻「價格跳水」，外界推測，這與早前進口車厘子上發現新冠病毒有關。 不過，內地媒體就分析指，內地車厘子價格下降，原因主要在於從智利進口量大增。

相比澳洲，智利出產的車厘子質量更好，價格更低，更受中國消費者歡迎。（新華社）

《環球時報》英文版日前報道，中國買家之所以更青睞智利車厘子，除了消費者的偏好外，還有季節因素、雨水因素導致澳洲車厘子的質素有所下降，而智利車厘子在中國市場的份額最大，質量更好，價格也更低。

據了解，從2018年開始，智利已經取代泰國成為中國市場最大的鮮果出口地，原因在於智利位處於南美洲，水果收成季節剛好與中國相反，特別是車厘子成熟季是每年11月到次年3月之間，恰逢元旦、春節、元宵節的水果消費旺季。

車厘子是智利對華出口的主要產品。（新華社）

智利水果公司COPEFRUT的行政總裁指出，該公司近幾年的水果幾乎100%銷往中國市場，利潤率非常可觀。由於利潤豐厚，車厘子在出口運輸時甚至可以享受貴賓級待遇，從智利到中國的船期一般約20天，早熟品種可以通過船隻運輸，而晚熟品種為了趕上農曆新年則會空運。

近期，中國市場的車厘子價格大幅波動，有指與接連在車厘子上檢出新冠病毒有關。有水果零售店店主透露，往年車厘子售價起碼500多元（人民幣，下同），現在只要200多元一箱。內地連鎖式進口超市Ole售賣的JJ級車厘子5公斤裝定價399元，折合半公斤只需40元；1公斤裝的智利車厘子定價119元，比此前降價40元。

業內人士指，今年智利的車厘子產量大增，才令價格降低，與新冠肺炎疫情關係不大。（視覺中國）

車厘子是智利對華出口的主要產品。據當地車厘子協會預測，2020/21產季全球新鮮智利車厘子出口量將增加35.8%，達到310352噸，其中大部分有望被中國消費者享用。去年12月20日，智利駐華大使館商務參贊娜塔預計，2020年智利車厘子的出口量將增長30%，有近50萬噸車厘子會進入中國市場。

有業內人士指，今年智利的車厘子產量有30%的增長，貨源充足才是造成目前車厘子價格走低的重要原因，與新冠肺炎疫情關係不大。

（綜合報道）