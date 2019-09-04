網貸行業將全面接入央行徵信系統　失信人或面臨限貸等懲戒

內地近年先後有多間P2P網貸平台「爆煲」，數十萬計的受害人血本無歸，引起的爭議聲音不斷。 有見及此，官方近日宣布，不論是在營的還是已退出經營的P2P網貸機構，均將全面接入央行徵信系統，網貸領域失信人或將面臨提高貸款利率、限制提供貸款等懲戒措施，望以此發揮威懾和懲戒作用。

P2P爆煲事件近年來不時發生，上海「善林金融」就是其中之一，其通過承諾極高回報非法集資，受害者人數超過25萬人。（資料圖片）

互聯網金融風險專項整治工作領導小組和網路借貸風險專項整治工作領導小組日前下發《關於加強P2P網貸領域徵信體系建設的通知》（下簡稱《通知》），當中指出，支持在營P2P網貸機構接入金融信用信息基礎資料庫運行機構、百行徵信等徵信機構。對已經退出經營的P2P網貸機構，仍將收集、篩選相關失信信息並轉送徵信機構。

《通知》要求，P2P網貸機構需向徵信機構上報所撮合網貸交易的利率信息。利率超過人民法院支持的借貸利率的，信息主體有權提出異議，要求更正。

為加大對網貸領域失信人的懲戒力度，《通知》亦鼓勵銀行業金融機構、保險機構等按照風險定價原則，對P2P網貸領域失信人提高貸款利率和財產保險費率，或限制向其提供貸款、保險等，並鼓勵各地依法建立跨部門聯合懲戒機制，對失信行為加大社會懲戒力度。

專家：有威懾和懲戒作用，會提高借款人償債意願

P2P爆煲事件近年來不時發生，去年8月北京就發生過大規模上訪，苦主上門要求討回金錢，甚至有傳媒將他們形容為「金融難民」。另據官方《新華社》介紹，近年來，部分借款人藉機惡意逃廢債、逾期不還款，加劇P2P網貸行業風險。

中國政法大學互聯網金融法律研究院院長李愛君認為，在聯合懲戒機制下，不還錢的人可能成為「失信人」，享受的社會服務受到限制，這對他們會形成威懾力，起到督促還款作用