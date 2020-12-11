內地頻傳虐殺動物案　廣西男當街殺貓踢屍　警校教師殘殺300貓狗

曾經在某本書裡看到過這樣一句話：人類是所有生靈中令我真正感到無比恐懼的動物！說真的這句話用來形容那些傷害小動物，虐待小動物的人來說不為過，因為每一個有虐待動物傾向的人，都是潛在的「殺人犯」。這段時間，連續的幾個新聞讓我觸目驚心，內心的憤怒和痛心久久不能平息。虐待動物的人，他們的心究竟是什麼做的呢？

12月1日晚9點，網友爆料稱廣西南寧一男子看見店鋪門口的一隻貓，對其連續飛踢4腳致其死亡。貓被男子踢飛了，還沒來得及爬起來，男子又狠狠的踹了一腳。更令人憤怒的是，其間他還站在旁邊看小貓痛苦掙扎半分鐘，居然靜靜的看著小貓生命結束。最可怕的是，離開之前又踢了一腳竟是來試探小貓是否已死亡。我真的不知道，這男的到底是有多大的憤恨，要用一隻貓的命來解氣。

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被曝光後，該男子自稱：看見這隻貓在路邊拉屎，感到很氣憤，看著不順眼就踹了幾腳。事後就給店家道歉賠了200塊錢就完事了。這是什麼胡編亂造的理由，說白了，我感覺就是洩憤，把自己的怨氣施加給弱小無力的群體，來釋放自己的情緒，而被害者越痛，自己就過癮了。可怕，偏激，失控，恐懼，令人髮指！

12月6號 警察學院教師半年虐殺300隻動物

我就想用一個詞來說：喪心病狂！12月6日，浙江杭州。浙江警察學院一教師虐待動物。該教師用「興漢龍騰」網名，在群內分享虐殺經驗及成果。其虐殺方式變態至極：水槍灌肝門、開水燙活解剖！僅在上半年就虐殺了三百隻！

【慎入】浙江警察學院教師虐殺300隻貓狗網上「分享成果」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

一個人民教師都變得如此可怕，在偽裝的背後到底做了多少殘害動物的手段，想想都讓人不寒而栗！虐待動物的人如何做好教育？當心不再善良的時候，就會走向虐人和暴力傾向！

12月4號 團伙偽裝外賣員誘捕280隻貓

有人偽裝成外賣員，誘捕了280隻貓……山西長治，市民家的貓咪失蹤後，貓主人根據定位器找到了一個跨省盜貓的團伙，其後一名犯罪嫌疑人落網。不過，萬幸的是目前這280隻貓被解救，如果牠們沒有被解救，可能出現的就是哪一個餐廳，哪一個餐桌，哪一個人的嘴裡……

當地小動物協會介紹，該團伙晚上偽裝成外賣小哥走街串巷，用誘捕器偷貓。目前，近280隻貓咪得到解救，等待主人認領。我一直相信正義也許會遲到，但絕不會缺席，那些應該被懲治的惡人，總有一天也會落入法網。

對於虐待動物，中國一直沒有出台相關的法律，前段時間，央視也發聲也在呼籲禁止虐動物盡快立法的新聞，引發了全網網友的關注和支持。我們真的希望立法禁止虐待動物的這一天盡快到來！

東野圭吾說過：「世界上有兩種東西不能直視，一個是太陽，另一個是人心。」動物永遠是動物，人有時候不是人！你可以不喜歡，但請尊重每一個生命！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】