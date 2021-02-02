李子柒YouTube訂閱量達1410萬創新高　刷新健力士世界紀錄

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-02 15:12

據健力士世界紀錄官方微博周二（2日）消息，2021年1月25日，曾被譽為「古風美食第一人」的內地網紅李子柒，以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月由她創下的健力士世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號。

2017年，李子柒在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」。此前，李子柒已在內地網絡發布多個由自己創作的短片作品。

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除了會做美食外，李子柒還會做很多事務，有網民戲稱其為「李萬能」。李子柒曾自述：「大家眼中的生活技能，只是我的求生本能。以前是為了生存，現在是生活」。有部分網民覺得子柒影片更新過慢，影片內容裏的時間跨度也極度地偏大。但李子柒並不認為「慢」是個問題，她表示：「春播夏長，秋收冬藏，天下萬事都有其規律」。

李子柒影片中充滿詩意的田園生活和中國傳統文化，吸引了來自世界各地的粉絲，不少YouTube用戶在她的影片下留言讚歎，李子柒也因此在2020年7月16日獲得1140萬的YouTube訂閱，並被列入《健力士世界紀錄大全2021》。短短半年時間，她便以1410萬的YouTube訂閱量，刷新自己創下的紀錄。

李子柒此次刷新健力士紀錄，再度引發網民的熱議，有人表示，這說明優質內容是不分語言、文化和國界的：

「一個收割全世界流量的女子。」 「在李子柒的影片當中，不僅能夠收穫寧靜，還能夠學到文化，這就是我為甚麼喜歡她」 「這個真的是！我看她YouTube評論裡好多讚歎我們中國技藝文化的，老外可喜歡了」 「這也說明好的內容不會因為語言的不同產生阻礙，子柒未來可期」

（綜合報道）