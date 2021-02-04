內地女星高溜隆鼻失敗反覆發炎　自揭鼻頭壞死變黑一度欲輕生

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 14:11

愛美之心人皆有之，現代醫療科技發達，不少人都會選擇整容，惟稍有不慎隨時會毀容。內地女演員高溜本月2日在微博上發文，講述自己做鼻整形後失敗，術後甚至出現發炎、壞死等症狀，事後才知道整形醫院根本不具備該整形項目的資格，坦言「受不了打擊，曾想跳樓輕生」。 涉事醫院相關人士稱，雙方已聘請律師，正循司法途徑解決。

高溜鼻頭變黑壞死。（微博）

高溜表示，去年10月29日經朋友介紹，在廣州「熙施時光醫療美容門診」接受鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術，即從自身取下肋軟骨移植到鼻部。院方當時稱，手術後只需半個月恢復期，並不影響她12月和1月的新戲拍攝。

高溜當日經4小時手術植入異體肋軟骨後，鼻部發炎刺痛，排異反應導致鼻子反覆感染，隨後留院觀察。11月1日，院方表示需要做第二次手術取出假體，並在之後的4天內進行了兩次手術。高溜稱，術後情況仍舊沒有好轉，鼻尖和鼻小柱的皮膚顏色愈來愈黑，鼻頭壞死。

11月5日，「熙施時光醫療美容門診」決定將她轉到廣州南方醫院接受治療，經檢查後，醫院以「隆鼻術後鼻畸形（隆鼻術後感染）」收治。高溜表示，事後得悉手術過程中已出現狀況，若處置及時，本可以得到妥善處理，認為院方一再隱瞞，才導致自己的鼻頭壞死毀容。同時，她事後查看醫院相關資料，才發現該醫院無「肋骨鼻」手術相關資質。她透露，由於整容失敗、無法按時進組拍戲，除了損失40萬（人民幣，下同）的片酬外，還將面臨違約賠償200萬元。

自稱是「熙施時光醫療美容門診」的分紅股東黃小姐表示，目前雙方已聘請律師，將循司法途徑解決。對於是否意味高溜及醫院已互相起訴對方時，她則稱「我們是不可能告高小姐」。

涉事的熙施時光醫療美容門診。（網上圖片）

天眼查工商資料顯示，「熙施時光醫療美容門診」關聯公司為廣州熙施時光醫療美容門診部有限公司，成立於2019年8月，註冊資本100萬元，經營範圍包括女性健康調理中心、非許可類醫療器械經營、醫療用品及器材零售、醫療診斷、美容服務等。該公司曾於去年3月至10月期間遭到5次行政處罰，涉嫌違反《醫療機構病歷管理規定》及《醫療機構管理條例》。去年11月，該醫院涉醫療服務合同糾紛一案，在廣州市越秀區人民法院開庭。

高溜整容前美照：

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（紅星新聞）