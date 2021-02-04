新冠肺炎｜瀋陽「一號病例」離世後仍遭受謾罵　兒子發文交代詳情

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-04 17:10

1月30日，遼寧省瀋陽市的這一波新冠肺炎疫情首位確診患者（即「一號病例」）尹某某，在新冠肺炎治癒後因腹膜炎、膿毒性休克死亡。 去年12月23日，當局通報了尹某某為確診病例，因其在疫情嚴峻之際去韓國旅行、14天隔離期後未進行居家隔離、出現發熱並未去門診就醫、足跡遍布瀋陽各區等原因，而被網民起底，尹某某及其家人還遭到短訊及電話的騷擾和攻擊。 近日，其兒子在網絡發布一封「致瀋陽市民的信」，稱母親已經去世，但來自網絡的罵聲仍不斷，有必要做一個詳實交代。

去年12月23日，瀋陽再度出現新冠肺炎疫情後，網民及民眾對於「一號病例」尹某某的聲討就未曾停歇。更有人將尹某某的個人信息，包括姓名、身份信息、電話號碼、家庭住址等公之於眾。翌日，尹某某的家屬就發文表示，自12月23日早上開始，手機就嚮個不停，有過百個電話不斷打入，還有人發短訊惡語攻擊，已經嚴重影響到個人生活。她的家屬還稱，「這些信息是我們配合瀋陽市政府防疫需要，主動向政府相關部門報備的，這是我們作為公民的義務，也是為控制疫情在盡自己的責任和力量。但讓我失望的是，我們提供的個人信息就這樣完完整整地暴露於天下。我們是病毒的受害者，沒想到又遭到了網絡人肉這樣的二次傷害」。

1月30日，新冠肺炎集中救治瀋陽中心表示，「一號病例」尹某某，因腹膜炎、膿毒性休克死亡，並稱其入院時就為危重型病例。但尹某某的離世似乎並未換取網民的原諒與憐憫：

「因為這個老太太，那段時間瀋陽好多家庭的老人看不上病不能及時住院」。 「國外回來隔離完有症狀後還到處跑，沒個意識，怎麼就不該罵了」。 「多好的人啊，死晚了」。 「這些罵名是你應該承受的，你就是死了也難消民憤」。 「我還是希望，她能活著接受法律的制裁，可惜了」。

對此，自稱是尹某某兒子的網民「盛易如風的我」周三（3日）在發布了一封「致瀋陽市民的信」。信中稱，「作為尹某某的兒子，對於此次由我母親引發的疫情向瀋陽市民表示深深的歉意，對於為此次疫情無私奉獻的公職人員、醫療人員、廣大人民群眾表示由衷的感謝」。信中還表示，自疫情爆發至尹某某去世，網上從未停止過責罵。

尹某某的兒子表示，尹某某一生遵紀守法，也不敢違背國家政策。如果拋開她境外回國的身份去看，她的行程也就只是一個老太太的日常生活而已。她不會明知得了新冠還到處走傳染給自己的親人傳染他人。當獲疾控人員告知，無需進行居家隔離，可以自由活動後，認為五次檢測都是陰性就忽略了得新冠肺炎的可能性，所以回國解除隔離後放心的進行了一系列的必要的生活活動。

尹某某的兒子稱，面對網絡上媒體上各種指責的聲音和威脅謾罵的短信，無數次想過要站出來說明情況。但是基於當時的大方向是全民集體抗疫，不想因為個人的情況給政府給公眾造成混亂。目前瀋陽疫情得到控制，各方面平穩，選擇現在說出事實，不是為了辯解什麼，只是想給大家一個交代，希望大家以一個客觀的角度給我母親一個正確的評價。

（澎湃新聞）