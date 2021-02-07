網民爆料父母結婚照遭網劇《假日暖洋洋》當遺照使用　劇組道歉

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-07 22:11

近日，在內地愛奇藝上播放的網劇《假日暖洋洋》大受歡迎。不過有網民爆料稱，其父母的結婚照在未經同意下被《假日暖洋洋》劇組當作遺照出現在劇中。其後涉事劇組致歉，並稱為工作疏忽，已開除相關工作人員，並將替換內容。

網友指擅自盜用了自己父母結婚照的情節出現在第21集（點圖放大）：

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《假日暖洋洋》由姚晨、白宇等演員領銜主演。被網友指出擅自盜用了自己父母結婚照的情節出現在第21集。根據劇情發展，白宇飾演的侯昊帶著姚晨飾演的許可依前往自己在小漁村的家裡。許可依看到了老屋裡按照傳統習慣掛起來的老式玻璃相框。其中位於最中間位置的一張大照片就是一對新婚夫婦的結婚照。

「這戴眼鏡的先生是誰啊？是你爸嗎？」許可依的問題得到了侯昊的肯定回答後，許可依還讚歎了一句「你媽也好看」。隨後帶出的劇情是侯昊告訴許可依，照片中的自己的父母都是早年就逝世了。

網民「Xxsleepiness-」6日表示，2021年稱得上「活久見」的「大無語」事件，其爸媽成了白宇飾演的男主角侯昊的爸媽，而且還早逝了。該網民除了貼出了劇中截圖，同時也發布了自己爸媽的原版結婚照作為佐證。通過對比可發現，兩張為同一張照片。

劇組連續兩日道歉

同日，《假日暖洋洋》官方微博發布一則《致歉聲明》稱，已收到網友的投訴，在第21集正片中出現未經授權的圖片素材。經劇組內部調查，由於劇組工作人員的疏忽，導致此事件的發生，並造成了極其惡劣的影響。前劇組將替換相關正片內容，並開除涉事劇組工作人員，承諾永不錄用，同時就此事向爆料網友致歉。今後劇組將加強劇組工作人員管理堅決遏制此類事件再次發生。

2月7日，《假日暖洋洋》又發布一則《再次致歉》聲明稱，劇中出現的未經授權的圖片素材，是劇組的工作失誤以及法律意識的欠缺所導致，對爆料博主及其家人造成極其嚴重、惡劣的影響，對此感到深深的自責和歉意。目前已與博主一家取得聯繫並已提出相應處理方案，誠心希望能獲得當事人的諒解。

（綜合報道）