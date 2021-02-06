用「消字筆」寫6.5萬元借條後字跡憑空消失　江蘇女賴帳被告

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-06 11:10

江蘇南京市秦淮區人民法院近日開庭審理一宗民間借貸糾紛案件，該案奇特之處在於，34歲女被告李某向舊同學陸某借款6.5萬元（人民幣．下同）時，竟用「消字筆」寫下借條，及後寫明的借款項目和具體金額便完全消失，李某也拒絕認數，令陸某討款無門，繼而訴諸法律。 內媒發現，這種消字筆在各大電商購物平台均可以買到，且全國早已有多宗「消字借條」詐騙案件被判決。

事源前年12月，李某以做生意急需用錢為由向陸某借款，並承諾於下個月還款並支付利息。隨後，她從筆記撕下一張紙寫明了借款的項目和具體金額，以作借條。然而陸某收到後卻驚訝發現，借條上的文字過了一段時間後竟憑空消失，而李某亦馬上不認數，不但拒不支付利息，更沒有按照約定歸還本金。可幸的是，陸某在收到借條後馬上拍了一張照片，圖中借條的能清晰顯示金額、約定利息及還款期等，為借款留下佐證。

陸某收到借條後驚訝發現，文字過了一段時間後竟憑空消失。（紫牛新聞）

陸某之後無奈將其告上法庭，請求法院判令李某返還所借款項。不過李某卻一直處於失聯狀態，沒有如期出現在法庭上，而除了該筆6萬多元的借款，李某另曾多次以陸某的名義在多家銀行貸款，累計金額逾10萬元。因李某很可能是故意使用消字筆書寫借條，行為已涉嫌詐騙犯罪，故此警方目前亦已介入立案偵查。

雖然秦淮法院人員透露他們還是第一次接到這類型案件，不過根據中國裁判文書網資料，其實全國已有多宗因使用消字筆書寫借條企圖逃避債務，而被以詐騙罪入刑的案例。例如在前年的陝西，石某向女友宋某借錢購買蘋果手機，又謊稱需借款2萬元買車等，並按對方要求出具借條，連同購買蘋果手機費用及分期利息一共3.1萬元。

可是石某卻利用網上購買的「練字消失筆」完成該張借條，果然沒多久，借條上的字跡便消失，之後石某拒不承認借過錢，還將宋某從微信好友中刪除，並以隱私相威脅對方放棄索款。案件去年4月在陝西省富縣人民法院審理，最終石某因詐騙罪被判有期徒刑1年2個月，並處罰金5000元，同時要向被害人退賠詐騙贓款2.62萬元。

內媒實測消字筆的功效。（紫牛新聞）

另外，據內媒發現，其實淘寶、京東等多家大型電商平台均有銷售消字筆，其外觀大多數與正常文具筆無異，而商家多數介紹字跡會在5分鐘到1小時不等時間內消失。

據了解，消字筆的墨水是使用一種不穩定、容易被氧化的化學物質作為顯色素，透過生成沒有顏色的另一種化學物質從而達到字跡消失的效果。

對此，江蘇億誠律師事務所的徐旭東律師表示，消字筆本身並非國家法律管制類商品，對於其生產、流通、使用均無特殊限制，故從法律層而言，即便有人利用消字筆進行犯罪，生產商和銷售者也不用承擔法律責任。不過，如果用家的目的是使借條的證明力消失，那麼行為就可以認定為詐騙，將承擔法律責任。

（紫牛新聞）