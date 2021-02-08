抖音女神「西紅柿ovo」擁80萬粉絲　修圖前後照片曝光反掀模仿潮

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-08 18:10

網絡世界真假難分，不少人藉着高超的修圖技巧搖身一變成為男神女神。有「抖音女神」之稱的網紅「西紅柿ovo」，憑精湛的仿妝技巧與富有東方韻味的樣貌而走紅，擁有超過80萬粉絲。不過，她近日遭前男友及閨蜜揭發是「雙面人」，甚至爆出她修圖前後對比照。

「西紅柿ovo」坐擁超過80萬粉絲，有「抖音女神」之稱。（抖音）

「西紅柿ovo」閨蜜表示，「西紅柿ovo」日常行為、品行及個性在人前人後兩個樣，表面裝作姐妹情深，背面卻講所有人壞話，而曾經與「西紅柿ovo」見面的人都被她背地裏罵過。閨蜜又爆料「西紅柿ovo」是1996年出生，今年25歲，「誰粉絲多就蹭別人熱度，還說別人蹭她！」。

「西紅柿ovo」修圖前後對比：

除此之外，「西紅柿ovo」前男友亦控訴，當初兩人在網上相識，女方自稱身高165厘米、體重40多公斤，卻要他送大碼或加大碼的衣服，令他相當疑惑。直至雙方見面，他才發現「西紅柿ovo」身高僅155厘米，但體重至少有55公斤以上；兩人分手後，他更慘遭女方各種造謠威脅。

事件引起網民熱議，不少人在網上仿效她修圖，微博上甚至湧現大量相關教學影片。有網民坦言，其實「西紅柿ovo」修圖技巧非常好，希望她能公開教導大家修圖，更有人笑言網上果然有大量「照騙」，感嘆無論任何人在網上及現實都是線上線下兩個樣。

（綜合報道）