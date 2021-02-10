女記者遭家暴欠債不還　借錢友人：一直耿耿於懷，得悉遭遇後同情

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-10 12:15

內地前記者馬金瑜，近日發表一篇名為《另一個「拉姆」》的文章，講述自己遠嫁青海後，從與丈夫過着養蜂養花、世外桃源般的生活，漸變成長期遭對方家暴和出軌。同時，馬金瑜被指欠下多筆貸款，負債累累。 曾借錢予馬金瑜的朋友桃子（化名）表示，對方欠債不還一直令她耿耿於懷，直至知道馬金瑜被家暴後感到同情、愧疚。

馬金瑜與丈夫。（網上圖片）

桃子表示，馬金瑜平日很少提及丈夫。直到2017年，馬金瑜到杭州探望她，才透露丈夫出軌、動手，甚至將出軌的事在圈子內炫耀和分享，以此為榮。同年8月，桃子聽說馬金瑜與丈夫分居，一人回到家鄉新疆，於是發文安慰對方，結果馬金瑜向她借5萬元（人民幣，下同）。

桃子稱，馬金瑜以打算另起爐灶重新開始生活為由向她借錢，但對之前的欠款隻字不提。她因為急需錢曾試圖要回欠款，但馬金瑜指自己生活得不好逃債。後來，桃子才從共同朋友口中得知，馬金瑜已向身邊所有人借錢，而大家普遍認為她生活不易，當作捐款罷了。

馬金瑜曾向身邊所有人借錢。（網上圖片）

她表示，以前從未察覺到馬金瑜經歷了這麼多苦難，覺得自己似乎沒有盡到朋友的責任。同時，對方欠錢不還，從來沒有一句合理的解釋或承諾，一直令她耿耿於懷。

直至《馬金瑜債務處理之聲明》發布後，當中一段「數年來，對欠債拖債的行為，馬金瑜一直心懷愧疚，但財力和心力實在無法應付，故多以逃避姿態消極應之」，才令桃子釋懷。目前，她已決定暫時免除馬金瑜的債務責任，「至少現在這個時刻，我理解她的無能為力」。

據了解，馬金瑜在貴德做農產品電商時，曾與丈夫租住某賓館旁的院落，作為工作和生活場所。賓館老闆張某稱，自己未曾目睹兩人打架，感覺他們都非常隨和。馬金瑜離開後，仍有房租和電費共約1萬多元尚未交付，張某多次發短訊催款，對方曾提到過夫妻吵架，並多次聲稱因孩子上學需用錢為由要求延遲還款，直至去年6月斷了聯繫。

張某表示，出租屋仍遺下兩人的冰櫃、工作台、打包的機器等，冰櫃中留有牛肉、羊肉。他表示，多年來一直幫馬金瑜交電費，雖然對方至今未有歸還房租，但不會沒收她遺下的物品。

（澎湃新聞／新京報）