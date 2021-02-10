前記者遭丈夫家暴出軌　當事人回應七大質疑：原意非公開自述文章

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-10 14:09

內地前記者馬金瑜，近日發表一篇名為《另一個「拉姆」》的文章，講述自己遠嫁青海後，從與丈夫過着養蜂養花、世外桃源般的生活，漸變成長期遭對方家暴和出軌。同時，馬金瑜被指欠下多筆貸款，負債累累。 馬金瑜日前接受內地傳媒採訪時回應七大質疑，表示此前從未對外公開自己遭家暴，是因為覺得很丟人，不願意承認自己是個弱者；而自述文章曝光後，自己更如同捲入一場巨大的海嘯，幾乎要被吞噬。

自述文章原意非對外公開

馬金瑜稱，成為漩渦中的人並非其本意，原意是想向曾借錢予自己的同事作交代，文章只發送給幾個前同事，未料被人轉發到朋友圈、微博上。她坦言，當日文章曝光後，自己猶如遭遇一場海嘯，所有的罵聲都湧過來。對於自己債台高築，她解釋，扶貧項目夭折以及債務，與其自身不善經營有很大關係，且鄉村社會複雜，高原商業生態不完整，要成就「商業就是最好的慈善」，需要更多的智慧、勇氣、擔當、幫助和資源。

長子車禍受傷後始家暴

馬金瑜表示，3個孩子現況很好，現年分別5歲、7歲、9歲，但仍然為找學校一事煩惱。她透露，長子在2011年發生車禍後，右腦因嚴重側裂傷影響智力，且平日情緒不能自控，經常自殘。而她遭家暴後仍先後生下2個孩子，是希望長子多兩個兄弟，大家以後可相互照顧扶持。

馬金瑜曾提及丈夫謝德成善良得「像泉水」，卻長期遭對方家暴。謝德成起初對她很好，非常支持其工作，直至長子因車禍受傷後，當地有謠言稱「你媳婦娶進門來不對，才會發生各種不祥的事情」，丈夫便開始家暴。

馬金瑜表示，3個孩子現況很好，目前仍然為他們找學校一事煩惱。（網上圖片）

離婚契機

馬金瑜表示，先後多次向謝德成提出離婚，但對方堅拒不同意，認為打妻子太平常，至今都不覺得家暴有問題。她解釋，自己遭家暴後從未報案，也沒到法院提出離婚，是因為考慮孩子的生活，而下決心離婚是謝德成與另一名女生開房，以及其母親病重時，謝德成不斷在電話中謾罵她，「那一刻，我才真的覺得可以放下了」。

曾向婦聯求助，卻不了了之

馬金瑜稱，曾經有電視台女記者協助她向婦聯反映被家暴一事，但婦聯反指「干預啥？」，且謝德成得悉後不繼騷擾該名記者，為了人身安全只能放棄。她表示，自己亦曾向縣委宣傳部人士反映遭到家暴，對方稱已將事件交給婦聯，但「我們家孩子也特別小，你的事情我們都知道，但怎麼幫你幫不成」。

馬金瑜發文自曝遭丈夫謝德成長期家暴（點擊大圖瀏覽）：

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遭家暴卻鼓勵學生「面對愛情要跳下去」？

2017年，馬金瑜曾在大學講座中鼓勵學生「面對愛情要跳下去」，然而當時她一直遭到家暴。她解釋，其實與當時學生提出的問題和背景有關，因為大部分人都將 找工作或戀愛問題聚焦在物質條件層面上，但她認為愛情不應過於現實，不應用物質條件去限制，才會作出上述言論。

總是活在幻想中，迷信愛情

馬金瑜表示，自己總是活在幻想中，迷信愛情。若曾經說過不恰當的言語誤導到年輕人，她會深深自責。同時，讓孩子與自己經歷和目睹家暴，是其內心最為歉疚，過去2年多已一直平靜地陪伴他們生活，並不惜代價爭取撫養權。

馬金瑜網店被曝欠債超百萬元人民幣（點擊大圖瀏覽）：

女性遭家暴難以自救

對於家暴中的女性是否有自救的可能性，馬金瑜認為，大部分人是沒有能力擺脫，因為對方手中有孩子作為籌碼。她離開青海之後，當地甚至傳出「（馬金瑜）跟男人跑了，把孩子都偷走了」。

有報道指出，馬金瑜的行為曾改變當地女工，讓她們有銀行卡、iPad甚至敢與丈夫離婚。馬金瑜表示，其實大家是互相影響，她當時只是單純想讓女工們有工資，能掙錢抬起頭，但後來女工們又回到原來的境地，「很遺憾，我什麼也沒能改變」。

（澎湃新聞）