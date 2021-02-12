傾家蕩產助治療唇腭裂　湖南農民守諾撫養好友遺孤15年獲獎

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-12 22:22

蔣志忠是湖南永州的一名普通農民。2005年，他的一對好友夫婦意外身亡，留下唇腭裂的女兒無人認養，蔣志忠見狀決定代替好友撫養孩子，並承諾「我一定把孩子撫養成人」。 在十五年的時間裡，蔣志忠和妻子對孩子悉心照顧，並帶孩子先後做了5次唇腭裂修復手術。近日，蔣志忠還獲得由《瀟湘晨報》聯合阿里巴巴天天正能量授予的天天正能量特別獎及一萬元人民幣的正能量獎金。

2005年的一天，蔣志忠的一對好友因意外去世，留下了四個孩子，另外三名孩子分別被血親收養，只剩下有嚴重唇腭裂的還未滿一歲的小女兒佳磊無人認養，蔣志忠見狀決定將孩子撫養成人。而為了修復佳磊的唇腭裂，蔣志忠夫婦先後在佳磊1歲半、2歲半、6歲、13歲、14歲時，帶她到長沙進行修復、整容手術。一次次的手術開銷，令原本貧困的家庭面臨更大的經濟壓力。但是，蔣志忠夫婦依舊未曾放棄對佳磊的撫養，並對其傾盡所有，「家中再困難，我們都會把她當親生女兒一樣對待」。

另外，蔣志忠夫婦為了讓佳磊更好的成長，將身世問題在佳磊逐漸懂事後告訴了她，還常在逢年過節時帶她看望親生祖母、姐姐、妹妹、哥哥，增進親情。

蔣志忠表示，佳磊很乖巧懂事、也很孝順，現在能夠幫助家裡做力所能及的事情。佳磊的願望是以後當一名老師，蔣志忠稱，「孩子有夢想，家庭有夢想，為了成就孩子的教師夢，就算砸鍋賣鐵也要支持」。

周一（8日），蔣志忠獲得由《瀟湘晨報》聯合阿里巴巴天天正能量授予的天天正能量特別獎及一萬元人民幣的正能量獎金。頒獎詞中寫到，「因一句承諾，他收養好友遺孤15年。這份對承諾的堅守，歷經十五載風雨艱辛，堅如磐石。謝謝你，蔣大伯，讓我們看到這世界更多的暖，也願小佳在愛的養育下，擁有更加美好的明天」。

蔣志忠說，「這是給我們家最好的一份新年禮物，也感謝瀟湘晨報、阿里巴巴天天正能量和社會各界對我們的關心與支持，我們一家會真誠、真心對待小女兒，把她撫養成人，讓她做一名對社會有用的人」。

蔣志忠獲得由《瀟湘晨報》聯合阿里巴巴天天正能量授予的天天正能量特別獎及一萬元人民幣的正能量獎金。（新浪）

（瀟湘晨報/新浪新聞）