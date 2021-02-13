互聯網企業趁新春大發億計紅包　網民不賣帳：僅搶得0.08元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-13 12:19

近年不少內地互聯網企業都會趁農曆新年發紅包，儼然成為習俗。不過儘管快手分21億、百度分22億、拼多多分28億元（人民幣．下同）等消息不絕於耳，但許多網民卻紛紛「吐槽」，指項目雖大，自己卻只分得薄利，更有人指「搶了0.08元，低出新高度」。

據內媒報道，僅幾個互聯網「大廠」，新春發紅包就超過100億元，包括支付寶集五福分5億、今日頭條分10億，抖音分20億、快手分21億、百度分22億、拼多多分28億等。

然而雖然數字看似美好，惟網民皆不約而同在網上「呻」自己只分得薄利，「搶了三塊多，還讓我自豪去曬一下，這有啥（什麼）自豪的」、「一不小心，參加了上百億的大項目，最後分了一塊五」、「我搶了優惠券，滿299元減15元，平時不就是這種優惠嗎」，更有人表示到手的低至不足1元，例如0.16元甚至0.08元都有。為此有網民甚至形容搶紅包雖說起來是好幾億，但就「好比雞蛋打進長江，請全國人民喝蛋花湯」。

值得一提的是，很多平台規定1元以下不能提現，且紅包內的錢還須在限期內提現，否則作廢，因此許多網民要麼就是領的數目太少嫌麻煩而不去提現，要麼就是紅包太小，想取也取不出來。

不過對大多數人而言，搶紅包只是作樂心態而非真的需要錢，同時現時搶紅包的花款也愈來愈多，例如串門紅包、組隊紅包、答題紅包、K歌紅包等，當中K歌紅包規定搶紅包時需唱對歌才能領，有分析認為，互聯網公司可以此避免競爭過於同質化，亦增加互動性和趣味性。此外，與往年僅面向企業和一些機構不同，紅包的「鼻祖」微信今年將微信紅包封面有條件面向個人開放，價格也降至每個1元。

而隨着紅包玩法愈發多樣，安全性問題亦引起關注。網經社電子商務研究中心法律權益部分析師蒙慧欣表示，用戶需要留意紅包來源，尤其是有隱蔽性的、植入木馬程序的紅包，如需要輸入收款人信息的紅包、AA紅包、需輸密碼的紅包、分享鏈接的紅包等。至於平台在搞有關活動時，也必須做好數據信息保護，避免用戶資料外洩。

（中新網）