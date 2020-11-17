年輕人賣血還債事故或將再現？　互聯網金融盛行助長00後消費歪風

編按：雖然螞蟻集團暫緩上市，但不難發發現，內地的互聯網金融發展迅速。然而在便利的另一方面，卻亦可能造成年輕人過度消費，甚至無力償還債務的問題。以下由《中關村在線》分享的文章，或可讓大家在追捧互聯網金融時稍停一會，細心想想它的好的壞。 撰文：郭云珍（中關村在線）

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螞蟻集團上市暫緩，一時間引起行業熱議，有人評說政府監管太過小心謹慎，這樣沒有公司能夠快速創新；另有人評說螞蟻金融上市風險太大，會造成金融壟斷。我沒有財經類知識基礎，不在專業領域評說，但是我真正擔心的是如果放縱孩子進入互聯網金融消費，未來極有可能將無力償還欠下的債務。

全民網上金融 貸款太容易

現在不僅螞蟻金融可以網上貸款，其實國內有很多的互聯網平台都支持互聯網金融，用戶可通過個人實名資訊認證，以獲得相應的貸款額度。

身邊有固定工作的同事，在支付寶的花唄額度大部分都有1萬左右，而大學生則有1000左右的額度可用。這只是其中一個平台。目前除了阿里支付寶外，還有百度有錢花、京東金融以及各家銀行自己APP上開通的貸款服務等。同一用戶可以在上述各平台均獲得一定額度的可用金額，貸款實在太容易了，但即使我缺錢時我也克制自已，怕給孩子們欠下債務。

以自己親戚的孩子為例，今年剛17歲，對科技產品非常熱愛，手機一年一換，今年剛剛發佈的華為智慧手錶剛剛入手，分期付款，孩子認為非常便宜，因為一個月只需要不到120元。現下喜歡的東西還是太少，當誘惑增多時，或就不是一月120元的還款了。

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無法抗拒的消費誘惑

用戶貸款總是跟着消費需求走的，11.11剛過，相信大家都經歷了一次剁手狂歡夜。消費是沒有罪的，可最大的罪惡是開心買買買後還帳的痛苦。

對上班族來說，買買買是跟自己的收入能力關聯的，最讓人擔心的其實是還沒有開始工作的學生群體，現在的網購學生群體從初中到大學都有，而且消費力不比上班族低，他們消費的背後是父母家庭的責任，而且一些熊孩子對互聯網的各類促銷都比家長熟悉，但他們並沒有風險控制意識，這很容易造成消費債務無法償還。

先消費後還債

現在大部分的電商平台都支援分期付款，這樣可以有效刺激消費，提升交易幾率。

網購從2005年開始在國內起步，2010年算是一二線城市普及的轉折年份，其消費群體以80後和90後為主，而當下，這波用戶群體均已成家立業，他們的網購行為還是非常保守和理性的。

時至今時，00後網路使用者開始大量網購，他們的思維更為活躍，再加上接觸消息更為便捷，知識面相對更廣，相對更為開放。而且大部分都生活在4+2+1的家庭結構中，對財務方面很少會感覺到緊缺。

這也將導致大部分的孩子會肆意消費，不懂節儉。

無力償還 債務危機

早在信用卡時代，已經有學生因為無力償還消費貸款，通過賣血、賣腎還債，未來互聯網金融更加開放，這類事件也不會是過去式，而極有可能是未來必會發生的事情。

科技發展迅速，創新是沒有錯的，但對於監管和最起碼的安全保障需要提前做好功課。

結束語

也許時尚者認為，提前消費正是社會消費觀進步的體現，可如今不只是我的孩子，在各類消費誘惑以及互聯網金融平台開放的額度縱容下，00後以及10後群體中已經有人有了個人債務危機。

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