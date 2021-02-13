浙江愛情騙子多達12名女子受害　涉金額超過4000萬元被判無期

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-13 22:03

中國裁判文書網近日刊出一份判決書，浙江一名中學文化的男子在2017年下半年至2019年下半年期間，以開順風車等為名義，故意接近女性，謊稱自己是大老闆並對這些女子展開追求。在確立戀愛關係後，男子又以公司資金周轉、偷稅漏稅被查為由先後向12名女性騙取人民幣共計4050餘萬元、美元共計125萬餘元錢財，並用騙取的錢財購買汽車、手機等物。男子最終歸還人民幣共計2110餘萬元、美元共計22萬餘元，造成被害人損失人民幣共計1940餘萬元，美元共計102萬餘元。 法院認定男子的行為後果嚴重，具有較大的社會危害性，因犯詐騙罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

判決書指，2017年6月左右，被告人楊某鋒通過開順風車結識被害人陸某並確定戀愛關係後，就不斷以公司資金周轉不了等虛構事實向陸某借錢，騙取被害人陸某人民幣共計1288.92萬元，歸還人民幣共計1117.804萬元，騙取通過被害人陸某介紹欲兌換美元的他人人民幣共計661.788萬元。同年9月，陸某因聯繫不上楊某鋒，選擇報警處理。

經過警方調查發現，出生於1987年的楊某鋒，是河南省尉氏縣人，初中文化程度。2019年10月17日，楊某鋒在河北省保定市競秀區被抓獲歸案。2019年10月18日，楊某鋒因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。

通過警方的進一步調查，竟發現被騙的女子遠不止陸某一人。2017年7月，楊某鋒通過開順風車結識阿里巴巴公司的陶某，與陶某發展成戀愛關係後，公司資金周轉、公司偷稅漏稅被查、被浙江電視台關押、拖欠員工工資等理由，向陶某騙取人民幣共計1151.7547餘萬元，歸還人民幣共計596.4208萬元；騙取被害人陶某美元共計125.55萬元，歸還美元共計22.59萬元，造成陶某損失人民幣共計555.3332萬元、美元共計102.96 萬元。

浙江省杭州市人民檢察院向法院指控顯示，楊某鋒向12名女性騙取人民幣共計4050餘萬元、美元共計125萬餘元。（網上圖片）

與此同時，在2017年6、7月的時候，另一位在阿里巴巴上班的龐某，也與上述被害人一樣，被楊某鋒採取上述同樣手段，騙取人民幣共計15.71萬元，及龐某為另一人兌付美元的人民幣88萬元。經多次催討，楊某鋒才歸還龐某人民幣共計74.81萬元，造成龐某損失人民幣共計25.822萬元。

楊某鋒被指控1以非法佔有為目的，在2017年下半年至2019年下半年期間騙取陶某、陸某等12名女性人民幣共計4050餘萬元、美元共計125萬餘元，最終歸還人民幣共計2110餘萬元、美元共計22萬餘元，造成被害人損失人民幣共計1940餘萬元，美元共計102萬餘元。

法院經審理後認為，楊某鋒有目的的同時追求多名女性並形成戀愛關係，在獲取被害人信任後即騙取錢財，其行為不僅造成被害人的巨大經濟損失，還造成了部分被害人的巨大心理創傷，後果嚴重，具有較大的社會危害性，已構成詐騙罪。因此判定楊某鋒無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。並責令楊某鋒退賠違法所得，按比例發還被害人。

（紅星新聞）