兩部門聯合發通知嚴打欺詐騙保　杜絕誘導及虛假住院

安徽省太和縣部分定點醫療機構早前發生誘導住院、虛假住院等問題，為此國家醫療保障局辦公室、國家衛生健康委辦公廳兩部門周五（18日）聯合發布《關於開展定點醫療機構專項治理「回頭看」的通知》，要求各地集中打擊欺詐騙保問題，堅決杜絕類似問題再次發生。

通知提到，太和縣部分定點醫療機構近日被媒體曝光性質惡劣，影響極壞，反映了專項治理還不夠深入、欺詐騙保形勢依然嚴峻、醫保基金監管仍存漏洞、基層監管責任尚未壓實。因此經研究，兩部門決定在今年12月18日至明年1月31日，於全國開展定點醫療機構專項治理「回頭看」。

專項治理內容包括利用「包吃包住、免費體檢、車接車送」等名義或「有償推薦」等方式，誘導不符合住院指徵的參保群眾住院等；或採取掛床、冒名頂替等手段，對實際未住院治療的患者，通過編造診療項目、偽造醫療文書等手段騙取醫保基金的行為等。

太和縣部分定點醫療機構早前發生誘導住院、虛假住院等問題。（新京報）

通知明確本次專項治理「回頭看」的牽頭單位為各統籌地區醫保部門、衛生健康部門，並要聯合警方、市場監管、紀檢監察等部門成立工作專班制訂工作方案，落實責任到人等。同時各地要通過醫保智能審核、智能監控信息系統，篩查轄區內今年度住院頻次較高、入院時間較為集中、出院報銷金額接近的疑似違規住院結算數據，對可疑線索開展現場核查、病歷審查、走訪調查、突擊檢查，實現監督檢查全覆蓋無死角。

最後通知指出，定點醫療機構如經查實存在欺詐騙保行為，會由醫保部門責令退回醫保基金，並處騙取金額2倍以上5倍以下罰款；責令暫停醫保定點服務或解除服務協議。另由衛生健康部門依法處罰相關醫務人員；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法依規給予處理。醫保、衛生健康等部門工作人員經查實存在濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，要依法依規嚴肅追責問責。涉嫌違反相關法律法規的，則移交有關主管部門依法處理。

（澎湃新聞）