春晚舞台｜可站立及後空翻　24隻機械牛「犇犇」是怎麼跳舞的？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-15 22:40

上周四（11日），24隻伴舞的機械牛「犇犇」登上央視春晚的舞台，與劉德華、王一博、關曉彤等共同呈現了表演《牛起來》。機械牛隨樂起舞，做出了站立、後空翻等動作，引發廣泛關注。

24隻機械牛「犇犇」登上央視春晚的舞台（點擊看大圖）：

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《新京報》報道指，「犇犇」的研發團隊來自杭州宇樹科技有限公司。該公司於2016年8月成立，是全球範圍內最早公開零售高性能四足機械人（即俗稱的「機械狗」）的公司之一。

宇樹科技的行政總裁王興興解釋，這類四足機械人由四條左右對稱布置的腿構成，每條腿由3個可以直接進行力控的關節單元構成；整機具有12個關節單元，也即是12個關節電機+關節減速器；四足機械人的整機工作原理和人站著或走路基本類似，都是觸地的腿足端進行力控來保持整機的平衡，擺動離地的腿擺動到目標位置來預計觸地。

機械牛隨樂起舞，做出不同動作，引發廣泛關注。

王興興透露，1月份第一次彩排時，現場調試的時候機械牛碰撞、摔倒不可避免。王興興的團隊為此開發了一套新的全局定位系統，「是把目前已成熟的二維識別技術、紅外背光技術、圖像識別等，結合小牛的位置和參數數據作整合。這套定位系統還申請了專利，從外殼設計、加工、調整定位方案，和節目做融合」。

除了登台亮相，褪下牛外殼的機械狗還在後台送飯，比起現場表演更受矚目（點擊看大圖）：

除了跳舞外，還有春晚工作人員在後台拍下了褪下牛外殼的機械狗送盒飯的有趣景象。在影片中，機械狗拖著一台拉貨的小推車，上面裝載了數十個盒飯。

王興興表示，「我們自己構想的四足機器人的終極場景是面向大眾生活的。比如在家時作為基本的人機交互智能設備，並且可以進一步的陪你逛公園或爬山什麼的。四足機器人現在每年的進步其實非常快，再過1到2年，相信大家在自己的小區裡可能都會看到幾隻了。」

據早前報道，除了機械牛「犇犇」外，當晚優必選科技全新研發的首款大型四足機械人化身「拓荒牛」也登上央視春晚的舞台。

「拓荒牛」機械人本體重量60kg，最大負重達到15kg，採用了通用力控關節，同時滿足高精度高帶寬力矩控制、較大的力矩/質量比，未來也能夠在優必選其它機械人上作為腿部和手臂關節使用。其背後包括高性能實時主控系統、力控伺服驅動器、全動力學優化算法、激光雷達定位導航算法等多項中國科技企業自主研發的硬核技術，涉及的申請專利逾2500件。

當晚機械牛「拓荒牛」也登上央視春晚的舞台（點擊看大圖）：

（綜合報道）