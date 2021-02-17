央視「春晚紅」口罩大熱網上湧現同款產品　原廠澄清正品只贈不賣

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-17 17:40

每年的央視春晚舞台都會引起大眾的討論，除了節目內容、明星陣容等等，今年觀眾配戴的口罩亦備受關注。有網民發現，觀眾配戴的口罩非常特別，除了有不同顏色，更印有牛年圖案。不少人表示「喜歡」，各大電商平台隨即湧現「春晚同款口罩」，月銷售達過萬件。 不過，該款名為「春晚紅」的春晚口罩，原廠廠商上汽通用五菱汽車股份有限公司盲表明是只贈不賣，電商平台上銷售的同款口罩，均不是旗下公司生產。

上汽通用五菱聯合央視共同打造的「春晚紅」口罩。（網上圖片）

上汽通用五菱上周五（12日）表示，春晚的口罩是上汽通用五菱聯合央視共同打造，名叫「春晚紅」口罩。口罩融入新年元素，提供了黃、粉、紅、橙、藍、深紅等6種顏色，12款樣式，以精心的設計點綴春晚現場喜慶氛圍。

「春晚紅」口罩爆紅後，電商平台上充斥着各種「春晚同款口罩」，不少產品印有「福」、「金牛送財」、「卡通牛」、「金元寶」等吉祥圖案。上汽通用五菱周日（14日）再次發聲稱，央視牛年春晚口罩只贈不賣，網上銷售的春晚同款口罩均不是旗下廣西寶菱康醫療器械有限公司生產。

對於「春晚同款口罩」的防護能力是否足夠，北京市健康教育協會副會長支修益表示，該款口罩雖增加過年氣氛，但不能替代醫用口罩使用，由於佩戴口罩是要防護新冠肺炎疫情，無論從顏色或時尚方面看，口罩首先要達到基本的防護作用。

他指出，若這些口罩無法保障市民健康，就等同於一件裝飾品，現階段為了有效防護，呼籲市民出門最好佩戴醫用口罩，並建議有關部門應對整個行業的准入和產品質量進行嚴格監管。

（綜合報道）