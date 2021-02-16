春晚收視「北熱南冷」成坊間傳說　由語言到氣候都關事？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-16 17:11

每年央視春晚完結後，內地網絡均有南北方央視春晚收視率差異的討論，還附上各種來源不明的「數據」，顯示出「北熱南冷」的現象，這幾乎成為了很多網民的「刻版印象」。究竟「北熱南冷」是否真實存在？當中又反映了人們如何看待央視春晚？

內地網絡有大量來源不明的央視春晚收視率資料（點圖放大）：

本年也不例外，在央視春晚完結後，網絡上隨即出現一張「2021年春晚各省收視率橫圖」。根據該圖，春晚收視率由北向南逐漸遞減，越往南去的中國人對春晚的興趣越低。例如遼寧88.8%、吉林87.7%、黑龍江85.3%高居榜首；新疆55.4%，安徽24.8%，成為一條南北分界線，去到南方，廣東只得5.3%、廣西2.6%、海南1.6%。

不過這項收視率資料已出現在內地網絡多年，近年幾乎每年都被內地網民改成該年的收視率數據，以作為討論話題，資料來源方面也已難以查考。

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根據艾傑比尼爾森媒介研究（AGB Nielsen Media Research）的收視數據顯示，2008年央視春晚的收視率的確呈現出「北熱南冷」的現象。在青島的收視率和觸達人數百分比均為最高，其中收視率達到38.73%，觸達人數更是佔青島總體電視收視人口的73.61%。山東也創下了2千4百萬的收視人數，為所監測各省/直轄市/市最高。天津電視觀眾中有70.7%的人收看央視春晚，而大北京地區的收視率為28.15%，位列第七。

艾傑比尼爾森媒介研究的數據又表明，廣東地區的春晚收視率在所有的監測市場中是最低的，僅為4.59%，其中東莞更是低到了0.1%。由此可見，春晚收視率「北熱南冷」一說並非子虛烏有。

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文化差異致「雞同鴨講」

一般意見認為，這一現象與內地的南北文化差異有關。在歷年央視春晚中，語言類節目的明顯特徵就是北方節目的強勢。例如相聲是一門發源於京津一帶的藝術，小品則被東北演員發揚光大。雖然也有上海、湖南、四川等地選派的南派語言節目入選，但多數只作為點綴，比例與北方節目不可同日而語。

語言類節目之所以吸引觀眾，靠的是能產生共鳴。這不僅需要語言上的共通性，還需要演員與觀眾間的文化默契。由於南北方語言差別明顯，文化習慣差異巨大，南方人自然難以投入北方味道濃厚的語言類節目。

本年央視春晚的語言類節目（點圖放大）：

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網民熱議：

「我廣東人小時候都沒聽說過小品這種東西，長大了也get不到，從來不看春晚，以前都是看翡翠台。」

「主要一直語言類節目都是更偏向北方人的生活背景和梗的吧。」

「作為南方人，家裡父母確實不太喜歡看小品。」

「我廣州的身邊一大堆不看的。」

「我浙江的，我感覺我們這邊一般都是出門玩多。」

「東北太冷啦，在家呆著，看不看都開著電視。」

北方苦寒較宜留在室內

另外也有分析認為，春晚收視率「北熱南冷」也與氣候有關。在北方，尤其是東北，春節期間氣候苦寒，人們不太願意做室外活動，看春晚是不錯的選擇，收視率也水漲船高。至於在南方，由於氣温相較和暖，不少人會出外活動，人們逛花市、逛廟會、賞燈等等，各種戶口活動不一而足，不必待在家裡看電視。

有意見指出，中國是多種族的國度，地域差別客觀存在，南北文化差異明顯，難以把不同地區、不同民族的觀眾全部照顧到。央視春晚只要不變成工業化生產的娛樂節目，可以做到接傳統習俗的地氣，有真正的文化含量，就已經不辱使命。

（綜合報道）