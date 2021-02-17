《唐宮夜宴》爆紅　逐幕分析驚人用心細節　今年春晚神作還有這些

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-02-17 00:07

不得不說，今年日站君大年三十守著看央視春晚可能是個錯誤，除了只看到一波不忍直視的中老年表情包背景走秀之外，居然還錯過了地方各大電視台的精彩！其中就有這個，當日播出即引起關注，沒過兩天就刷上熱搜，至今播放量已經超千萬的河南台春晚節目《唐宮夜宴》！

播出後甚至還獲得了共青團中央和人民日報的盛讚，咱河南老鄉這次真的中！也不知道還有沒有沒看過的朋友？這次日站君就給大家來擺一擺，《唐宮夜宴》究竟是怎麼出圈的！

誰說傳統藝術一定沉悶？看看《唐宮夜宴》如何靠表現純正中國風贏盡掌聲與收視▼▼▼

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精彩的不止《唐宮夜宴》

實際上，河南春晚並不只是《唐宮夜宴》出彩，可以說整場晚會的水準都非常在線。比如另一個節目《天地之中》……

還有前線抗疫醫護演出 點圖看看今年春晚還有哪些神作▼▼▼

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創新固然重要，但是如果在對外文化傳播上不重視我們的根，中國上下五千年的文化必然會失了體系，在世界文化舞台上，我們就會變得越來越弱勢，民間的努力化為泡影，力再難及。

若到了那個時候，不免讓人心灰意冷，對嗎？

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