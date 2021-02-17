初六送走窮鬼求幸福美滿？　唐代韓愈曾寫《送窮文》抒發憂憤

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-17 14:15

今日（2月17日）是正月初六，亦是一年一度的「送窮」日子。「送窮」是中國古代民間一種特色的歲時風俗，意為送走舊日貧窮困苦，迎接新一年的美好生活。 其實，送窮之俗在古時相當流行，唐代八大家之首的韓愈更寫過一篇《送窮文》描述，抒發其內心的牢騷和憂憤。

「送窮」意為送走舊日貧窮困苦，迎接新一年的美好生活。（微博）

相傳，「窮鬼」是上古帝王顓頊之子，身材瘦弱矮小，其怪癖是喜歡穿破衣爛衫，即使向他送上新衣服，他都要扯破或用火燒出洞後才肯穿上。因此，大家都稱他為「窮子」，而他死後便成為了「窮鬼」，明清之後更有人尊稱他為「窮神」。若然初六有人家中髒亂，「窮鬼」就會進入此家導致破財等。

民間過年風俗，就是進入正月以來都不能倒垃圾，否則就會倒了「福氣」，直至初六才會大掃除，將污穢的廁所清掃乾淨，古時稱為「挹肥」，又要「作糜、棄破衣、祀於巷」，意即將污穢雜物、破衣爛衫打掃出門外火燒祭祀。

相傳「窮鬼」是上古帝王顓頊之子。（網上圖片）

事實上，送窮的日期有幾種說法，包括初六、正月二十九日、正月晦日等。送窮的日子雖各有異，但都安排在正月新春進行。民間風俗中亦有多種送窮的方式，但大家的願望都想送走「窮鬼」，告別貧窮困苦，希望生活幸福美滿。而正月積攢的垃圾都被當作「窮鬼」的象徵，只要通通扔棄，如此則一年與窮無關，富貴有餘。

按照中國習俗，初六同樣是店舖大開張，抑或商家開市的日子，不少老闆都會在店外放鞭炮，象徵今年的生意會紅紅火火、大吉大利，並在門板貼上「開市大吉，萬事亨通」的大紅對聯。舊時老闆與店員又會在初六猛搖算盤，用秤桿敲打秤盤，讓店內響聲一片，取「響響噹噹，大吉大利」之意。

韓愈曾寫下《送窮文》。（網上圖片）

送窮之俗在唐代相當盛行，文學家韓愈曾在《送窮文》中，提到要為窮鬼「結柳作車，引帆上牆」，即送窮時既要為窮鬼準備象徵性的車船，更要為窮鬼帶上乾糧。

在《送窮文》中，主人翁認為被5個窮鬼纏身，分別是智窮、學窮、文窮、命窮、交窮，才令他一生困頓，因此決心要將窮鬼送走。不過，窮鬼就表示自己忠心耿耿，雖然讓主人翁不合於世，卻可助他樹立名聲流傳百世，因此主人翁不應該為了享受榮華富貴而拋棄窮鬼。最後，主人翁若有感悟，便垂頭喪氣、拱手稱謝，不但沒有送走窮鬼，反而把他們尊為貴客。

韓愈童年困苦，曾參加多次科舉及博學宏詞科考試，均告失敗，直至35歲被擢為四門博士，翌年又拜監察御史。雖然屢遭貶謫，但元和三年被召還國子博士，分司東都，改真博士，升河南令。而《送窮文》寫於唐憲宗元和六年春，時韓愈45歲，是其發自內心的自白，把自己牢騷發洩得淋漓盡致。