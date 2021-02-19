新冠肺炎｜紫外線燈是消毒殺菌神器？ 醫生提醒小心灼傷皮膚眼睛

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-19 18:51

經歷新冠肺炎疫情後，市民都更為注重衛生健康和重視個人防護。而在家居消毒方面，除消毒劑外，紫外線消毒燈也愈來愈流行。究竟紫外線燈是否能有效殺菌消毒？使用紫外線燈要掌握哪些技巧？

國家衛健委印發的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》指出，冠狀病毒對紫外線敏感。而紫外線消毒殺菌的原理就是利用高能量的紫外光打斷DNA雙螺旋鏈，從而達到對細菌和病毒的滅活。

多個網購平台都有紫外線消毒燈出售。（資料圖片）

另據中國科學院半導體研究所研究員閆建昌介紹，根據波長劃分，紫外波段可分UVA、UVB、UVC不同波段。UVC是波長最短能量最高的一個波段，實際上對於殺菌消毒，真正最有效的就是UVC這個被稱為深紫外的波段。相比化學殺菌消毒，紫外線的優勢是殺菌效率高，滅活一般在幾秒內完成，而且不產生其它化學污染物。

南京市第一醫院皮膚科主任許惠娟提醒，市民在購買紫外線消毒燈時，要注意查看燈的波段，使用時一定要確保沒有人、寵物、植物在空間內，方可使用。由於紫外線對生物細胞的破壞作用，在使用紫外線殺菌燈時要注意不要直接照射到人體皮膚，更不要直接用眼睛去直視燈管。

許惠娟表示，紫外線消毒燈對皮膚的傷害類似於太陽的曬傷，但相對於陽光，紫外線燈光對皮膚的傷害要更直接。如果人長時間暴露在紫外線燈光下，可能會出現皮膚紅腫、有刺痛感或灼燒感、脫皮，嚴重者還會起水泡，破潰的情況，皮膚也會變黑。如果長時間照射，還可能有皮膚癌的風險。

內地民眾也愈來愈重視家居消毒。圖為網購平台上一款紫外線消毒燈。（網絡圖片）

南通市中醫院眼科醫生陳耀華亦稱，紫外線主要對人眼睛的角膜上皮有傷害，若是被灼傷，8個小時以後眼睛可能會特別痛，並伴有疼痛、流淚、畏光等不適症狀。不過一般來說，24至48小時以內可以癒合。

如果被紫外線燈灼傷應該如何處理？許惠娟表示，如果不慎被紫外線燈照射後出現皮膚、眼睛等不適症狀，應及時就醫。一般來說，被灼傷後經過合理護理，或者儀器治療，皮膚損傷可以恢復。

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在香港，消委會早前揀選並測試了市面上8款較常見的便攜紫外線殺菌消毒器，發現當中6款存在對人體產生傷害的風險，包括4款可手持式紫外線殺菌消毒裝置；一款紫外線殺菌消毒盒於盒蓋完全打開時，其紫外線燈仍然開啟；一款紫外線殺菌消毒盒蓋可移離消毒盒作手持使用的樣本。

按圖即睇8款紫外線殺菌消毒器測試結果：