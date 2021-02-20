河南《唐宮夜宴》全國驚豔爆紅　地方衛視憑甚麼打敗央視春晚？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-02-20 07:06

今年內地春晚最受歡迎的節目並非來自央視，而是河南衛視展現唐朝歷史文化的舞蹈節目《唐宮夜宴》，相關話題在微博有逾億次閱讀量，而且更受到香港及台灣媒體廣泛報道，成為特殊的文化現象。 《唐宮夜宴》廣受歡迎，除了反映內地年輕人更追求這些以精緻、創新的方式呈現出來的歷史文化作品，也為向世界傳播中國文化帶來啓示。

《唐宮夜宴》展現盛唐氣象，大獲成功（點圖放大）：

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《唐宮夜宴》這支5分多鐘的舞蹈展示了唐朝女樂官從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。不少意見盛讚該表演善於結合傳統和現代科技，透過5G及AR技術結合虛擬場景和現實舞台，以呈現出玄幻華美的畫面。

表演盡顯河南歷史文化底蘊

其實現代科技在任何表演中都可以使用，更值得注意的是該表演呈現的河南歷史文化內涵。河南在近代中國雖然不算起眼，但在歷史上長期是中國的文化重心，被視為中原文化的核心，洛陽更是隋唐時代的都城，收藏在博物館的文物數之不盡。《唐宮夜宴》的靈感來源正是藏於博物館的隋唐樂舞陶俑，該表演由河南製作並非偶然。

表演中更出現大量珍貴的歷史文物，包括出土於安陽殷墟的「婦好鴞尊」、春秋時期的「蓮鶴方壺」、中國最早的樂器實物「賈湖骨笛」。少女們蓮步穿行的天地間，依次又出現了《簪花仕女圖》、《搗練圖》等中國古代名畫。

細心考究會發現，婦好鴞尊、蓮鶴方壺、賈湖骨笛均是河南博物院的鎮院之寶。可見該表演非常著重向國人展示河南的歷史文化底蘊，絶非一句「好美啊」或「好可愛啊」可以概括。內媒更指節目播出後，不少河南人專程到博物館參觀陶俑，可見其影響力已遠超其原先娛樂大眾的目的。

大量珍貴的歷史文物在表演中登場（點圖放大）：

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河南在多年來深受地域歧視及妖魔化，內地更有「十億人民九億騙，河南人是總教練，總部設在駐馬店」的說法。這一次《唐宮夜宴》一舉虜獲全國歡心，也許河南繼續沿這個方向推廣其自身文化，將會消除外界對河南的歧視。

以現代人視角改造傳統

除了傳統文化外，該表演以現代人視角對傳統的改造也非常值得注意。表演中的唐代少女嬉笑怒罵，時而嚴肅，時而活潑，有時更頑皮地互相推擠，顯出一派童真諧趣，與一般人對傳統歷史總是正經八百的想像不同。

有網民評價稱，表演讓自己看到了熟悉的陌生感，「那些小女孩的身影，不就是這個時代正在趕上班早高峰的我們嗎？」適當地將充滿陌生感的傳統歷史文化以現代人視角改造，從而拉近古人與現代人的距離，這正是該表演另一觸目之處。

河南博物院早前推出考古盲盒，大受歡迎（點圖放大）：

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民眾更追求精緻創新

《唐宮夜宴》廣受歡迎，再一次打破內地年輕人不喜歡「沉悶的歷史文化」的刻版印象。其實近年來愈來愈多內地年輕人穿漢服，紀錄片《我在故宮修文物》等大受歡迎，河南博物院推出的考古盲盒更大賣，都反映出內地年輕人並非討厭歷史文化，他們只是更追求那些以精緻、創新的方式呈現出來的歷史文化。

《唐宮夜宴》的現象對於推廣中國文化的工作富有重大啟發。央視春晚雖然為每年春晚主角，但今年在人氣熱度上卻明顯被《唐宮夜宴》比下去。可以看出，央視春晚每年的節目類型和風格類似，其為了滿足大多數人而捨棄追求獨特性和創新，不可能長遠地吸引觀眾。

央視春晚的中國服飾展被批「不中不西」（點圖放大）：

可以預計，除了內地民眾外，不論是港澳台民眾還是世界各地民眾，他們都愈來愈對那些重覆而缺少歷史文化內涵的作品不耐煩，愈來愈追求那些以精緻、創新的方式呈現出來的歷史文化作品，《唐宮夜宴》正為我們做了一個完美示範。