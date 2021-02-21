小馬雲疑被打激素解約回鄉　保姆：患矮小症，家長老師商量送回家

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-21 11:15

因長相酷似內地阿里巴巴集團創辦人馬雲，一度在網上爆紅、有「小馬雲」之稱的江西吉安市永豐縣男孩范小勤，有傳因流量不再，無利可圖下慘遭經紀公司無情解僱，只能重返農村。 事件引起輿論，網民質疑「小馬雲」沒有利用價值後被公司拋棄，且雙腳滿布針孔，懷疑是被注射抑制生長的激素。對此，保姆王雲輝昨日（20日）澄清，14歲的范小勤去年底被診斷出患有矮小症，而將他送返老家生活是家長、老師共同商量的決定。

王雲輝澄清，「小馬雲」范小勤去年底被診斷出患有矮小症，並非如網傳消息稱被注射抑制生長的激素。（網上圖片）

王雲輝稱，范小勤早於2015年就被公眾所知，而自己是在2017年下半年開始照顧他，當時他的智力已有問題。此外，自2015年起，范小勤的身高幾乎沒有變化，於是帶他到河北醫科大學第一醫院檢查，最終被診斷出患有矮小症。

對於外界質疑「小馬雲」根本沒有上學，王雲輝解釋，范小勤被接到石家莊後一直都有讀書，但在班上不太合群，甚至影響其他學生學習，出於保護孩子的目的，當時並沒有對外公布有關情況。至於將醫院的檢查結果對外公布，則是希望避免網絡謠言以范小勤的身高智力做文章博眼球。

范小勤去年底到河北醫科大學第一醫院檢查，最終被診斷出患有矮小症。（紅星新聞）

她表示，今次將「小馬雲」送回老家，是與家長及學校共同商量後決定。「小馬雲」的父親范家發也證實，兒子雖然一直在外面讀書，但學習上並沒有太大進步，確實與本身的智力缺陷有關，自己也沒有抱太高期望。同時，他亦不滿媒體和網絡報道，認為是部分報道和謠言造成兒子不能讀書的結果。

至於外界關心的「小馬雲」和公司解約，以及多年來的「給錢」問題，王雲輝稱並不清楚，自己只是負責照顧他。王雲輝未有回應有關「小馬雲」因沒有利用價值而被公司拋棄的公眾質疑，僅反覆強調「有太多人在故意抹黑『小馬雲』的形象」。

據此前報道，范小勤從石家莊回到老家已1個多月，已經14歲的他身高像5歲幼童，而且頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖，連簡單「2+2」也不懂計算，智力堪憂。只要見到有人拍攝，「小馬雲」就會熟練地朝鏡頭向觀眾打招呼、做飛吻，然後要拍攝者「給錢」，因為「拍照要收費的」。

自去年下半年，「小馬雲」就沒有在就讀的學校露面，但關於他的影片每天都在網上更新，僅在「抖音」就有4個相關賬號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保姆」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等，內容多為王雲輝陪伴范小勤吃飯、理髮、逛街等。目前，有關賬號均已註銷。

（紅星新聞）