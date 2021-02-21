小馬雲對錢無概念　100元看成「2個鴨蛋」　家屬：已辦理轉學手續

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-21 13:24

因長相酷似內地阿里巴巴集團創辦人馬雲，一度在網上爆紅、有「小馬雲」之稱的江西吉安市永豐縣男孩范小勤，有傳因流量不再，無利可圖下慘遭經紀公司無情解僱，只能重返農村。 中國青年報上周五（19日）報道，范小勤今年1月5日由保姆王雲輝送回石馬鎮嚴輝村，行李只有一包衣服和一個書包；他對「錢」沒有概念，即使有人遞出一張100元（人民幣，下同）的紙幣，他只會稱「是兩個鴨蛋」。父親范家發透露，此前接兒子到河北石家莊讀書的「老闆」劉長江，今年元旦前已辦理兒子的轉學手續，並和自己「解除了合同」，但仍會承擔范小勤讀書的費用。

「小馬雲」范小勤已返回老家生活。（影片截圖）

范家發稱，自己和劉長江沒有書面約定及簽訂合約，對方只是口頭承諾自己將帶范小勤到石家莊一所學校讀書，好好培養。若兒子讀書好就考上大學，若未能考上則安排到老闆的公司做事。兒子被帶走後，范家發每年會收到劉長江轉帳的1.8萬元生活費，期間更幫范家裝修家中，添置家具等。

「小馬雲」范小勤與保姆王雲輝。（網上圖片）

范家發曾被帶到南昌簽字，成為2019年1月註冊的江西小馬總文化傳媒有限公司的法定代表人。去年，佔股2.8%的范家發從該公司分紅3000元。他透露，當時劉長江稱「你成了『法人』，以後村裏人不會看不起你」，直到去年12月，村幹部向他解釋清楚法人的責任，他才知道需負上法律責任。

公開資料顯示，該公司去年6月發生股權變更，法定代表人、執行董事和總經理均由劉長江變為范家發，劉長江和王雲輝退出自然人股東，范小勤新增為自然人股東。截至2月19日，范家發仍為上述兩家公司的法定代表人。對此，他表示「老闆說合同已經解除了」。

去年12月底，劉長江到永豐縣石馬鎮，表示范小勤以後就在老家讀書，不再返回石家莊，原因是媒體到其就讀的石家莊南栗小學採訪，學校擔心教學秩序受到影響，建議他轉回老家讀書。惟石家莊相關工作人員透露，范小勤的學籍尚未轉走。不過，校方以「學校有規定，不接受線上採訪」為由，拒絕回應。

對於未來，范家發陷入焦慮。他曾經表示，即使兒子有近10個月沒有上學，但從未想過要將他接回農村，自己只想將眼前的日子過好，讓家人吃飽飯，兒子有書讀，最好有人管。但如今生活又回到從前，范家發照顧孩子、煮飯會擠占他去農地工作的時間，更顧不上帶兒子去診治，又擔心負擔不起醫藥費。

「小馬雲」亦變回爆紅前無憂無慮的孩子，穿着沾有油漬的衣服在村裏到處跑。當有手持攝影機的陌生人來訪時，范小勤都會邀請對方到自己家中吃飯。唯有被來訪者「抓住」時，范小勤才要一遍遍重複在石家莊學懂的句子：「大家好，我是小馬雲，我愛你們。」

（中國青年報）