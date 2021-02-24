內地科幻文學界爆醜聞　競選者被揭屢抄襲美國恐怖大師史提芬京

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-24 14:37

內地《科幻世界》銀河獎徵文《無主》，近日被讀者揭發為全文抄襲作品，原作為史提芬京（Stephen King）短篇小說集《守夜》（Night Shift）中《重型卡車》（Trucks）一文。《科幻世界》昨日（23日）發表致歉聲明稱，現已取消該作品的稿費和評獎資格。

《無主》全文抄襲史提芬京短篇小說集《守夜》中《重型卡車》一文。（網上圖片）

《科幻世界》聲明稱，2021年2月銀河獎徵文《無主》為全文抄襲作品，現已取消作者李卿之的評獎資格，該作者的其他作品已全部退稿，其就相關工作人員在稿件審讀過程中的疏漏向廣大讀者致歉。據了解，銀河獎由《科幻世界》雜誌主辦，是中國科幻小說界最高榮譽獎項。《科幻世界》是1979年科幻世界雜誌社編輯出版的雜誌，前身是《科學文藝》和《奇談》，至今已有40年歷史，是全球發行量最大的科幻雜誌。

據報，李卿之有多篇作品曾發表在由「未來事務管理局」主辦的《不存在科幻》雜誌上。據該雜誌往期文章顯示，李卿之是一名設計專業的應屆畢業生，擅長寫人，喜歡看亞伯拉罕和喬治·馬丁的作品。

業內知情者透露，李卿之去年9月在《不存在科幻》刊登的《前途渺茫》，也被證實抄襲《守夜》中《夜半濤聲》（Night Surf）。李卿之另一篇投稿作品，也被確認抄襲史提芬京的《絞肉機殺人魔》。上述兩篇小說均出自2013年上海譯文出版社出版的《守夜》。

史提芬京有「當代驚悚小說之王」、「通俗小說大師」、「恐怖大師」之稱，超過70套電影和電視節目均取材自其作品，包括《閃靈》（The Shining）、《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）等等。

電影《詭墓》改編自史提芬京的驚慄經典作品《Pet Sematary》：

電影《月黑高飛》改編自史提芬京的中篇小說《麗塔海華絲與鯊堡監獄的救贖》：

+ 5 + 5 + 5

《守夜》為史提芬京第一部短篇小說集，收錄了20篇最具懸念的驚悚故事。涉及本次抄襲作品的《重型卡車》，1973年首次刊登於美國Cavalier雜誌，並於1978年收錄於《守夜》。

《重型卡車》故事發生於一間重型卡車休息站兼快餐店，眾人被有生命的卡車圍困在快餐店內無法離開，試圖逃走的人都被卡車撞飛身亡。眾人製作汽油彈攻擊卡車群，結果引起卡車反擊，直接撞入快餐店內，威逼生還者為卡車加油。生還者最終成為卡車的奴隸，只能期望卡車用完燃料、零件老化生鏽為止。

（天目新聞）