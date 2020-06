【月黑高飛】香港上映25周年重映　重溫戲中十大經典金句

由美國著名導演Frank Darabont執導的《月黑高飛》(The Shawshank Redemption)是改編自美國暢銷作家史提芬京(Stephen King)收錄在小說《Different Seasons》中的《Rita Hayworth And Shawshank Redemption》。

電影在1994年上映時雖然票房仆直,但卻獲七項奧斯卡提名,包括最佳電影、最佳改編劇本及最佳男主角等。雖然最終與獎項無緣,但電影至今享有極高評價,目前以0.1分力壓《教父》(The Godfather),成為IMDb影史上最佳民選電影。

《月黑高飛》由摩根費曼及添羅賓斯主演。(《月黑高飛》劇照)

《月黑高飛》由美國殿堂級男星摩根費曼(Morgan Freeman)及康城影展兼金球獎雙料影帝添羅賓斯(Tim Robbins)主演。電影講述銀行家Andy Dufresne被指控謀殺其妻子與妻子的情夫,而被判終身監禁。可是,這謀殺案的兇手卻另有其人,根本是一場冤獄。電影雖然圍繞Andy Dufresne在監獄的生活,但卻充滿不同隱喻,並以希望、自由及體制為主題。當年電影海報宣傳直接寫上這句說話「恐懼囚禁靈魂,希望還你自由」(Fear Can Hold You Prisoner. Hope Can Set You Free),直接告訴觀眾「希望」的重要性。

《月黑高飛》雖然票房不佳,但隨著時間流逝,電影力壓《教父》成為IMDb「影史上最佳250部電影」民選冠軍。(《月黑高飛》劇照)

上文提到《月黑高飛》票房不佳,當年電影成本接近2,500萬美元,但美國票房僅得約2,800萬美元,而最終全球票房也只有約5,800萬美元。當年電影入圍角逐第67屆奧斯卡金像獎七大獎項,可惜卻遇上另一勁敵《阿甘正傳》(Forrest Gump),讓這部經典作品在當年奧斯卡空手而回。隨著時間流逝,電影還力壓《教父》成為IMDb「影史上最佳250部電影」民選冠軍。

點擊下圖率先重溫《月黑高飛》十大經典對白及經典劇照!

+ 16 + 15 + 14

適逢今年是《月黑高飛》在香港上映25周年,影迷有機會可以在大銀幕重溫這部不朽傳奇。或者影迷在如今觀看這作品及細味戲中的經典對白時,會由另一番體會及得着。