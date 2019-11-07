【安眠醫生】史提芬京隔32年方寫《閃靈》續集　靈感來自一隻貓…

「安眠醫生」（Doctor Sleep）這個名字，是長大後的Danny（伊雲麥葵格 飾）在他工作的安養中心裡得到的綽號，這來自於他運用自己與生俱來的特殊能力，在與臨終病人交談後，就能使其安心進入美妙的夢鄉，讓他們得以安詳離世的設定… 《安眠醫生》的故事，部份靈感來自於美國某家醫療中心一隻可以「預知生死的貓」，其彷佛擁有預知死亡的能力，因為牠總會在病患臨終前幾個小時，跳上病床並蜷伏在病人身旁，默默陪伴病人和家屬度過最後的安寧時刻，因而成為安養中心裡另類的「預警系統」。這則新聞觸動了史提芬京（Stephen King），讓他聯想到如果有個像Danny的人擁有一種被稱為「閃靈」的超能力，「安眠醫生」的故事於是有了雛形。

在歷經上一集《閃靈》（The Shining）在全景飯店的悲劇後，倖存的Danny和母親Wendy（Alex Essoe飾）遠離科羅拉多州展開全新生活，沒想到卻開啟了另一段夢魘。Danny異於常人的閃靈超能力是獨特的天賦，同時也是最沉重的負荷，他那能通靈的念力招致惡靈陰魂不散的糾纏他。為了減輕痛苦，忘掉過去並隱藏超能力，他只能用酒精麻醉自己以逃避一切，染上酒癮更讓他的人生跌入谷底。

倖存的Danny和母親Wendy遠離科羅拉多州展開全新生活，沒想到卻開啟了另一段夢魘（《Doctor Sleep》劇照）

隨着歲月流逝，Danny來到一間安養中心工作，和一隻能感應死亡前兆的貓咪「艾奇」相伴，才意外發現他對臨終患者能有所幫助——當貓咪走進病房坐在病人床邊，就是大限將至的預兆，而Danny的閃靈超能力會讓他知道該如何安慰這些臨終病患，在交談過程中自然的幫助他們進入一個美妙的睡眠，然後安詳地跨越生死這條線結束餘生。Danny只有在做這件事的時候才會允許自己使用超能力，他也因此得到了「安眠醫生」這個稱號。

Danny是一個心理有缺陷的人，他的閃靈超能力總是折磨着他（《安眠醫生》劇照）

Danny是一個心理有缺陷的人，他的閃靈超能力總是折磨着他，讓他不時就會看見鮮血和謀殺的景象，使得他在精神面上變得很脆弱，他必須處理自己的心魔，這也意味著我們需要一個能夠馬上引起觀眾共鳴及喜愛的演員，伊雲麥葵格完全了解如何詮釋Danny的創傷症候群，我最喜歡他在療養中心和病人交談的戲份，能充份感受到他面對生老病死的豁達與謙卑，相當動人。 《安眠醫生》導演Mike Flanagan

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在工作和心靈上有所寄託之後，Danny開始與同樣擁有超能力的閃靈少女Abra （Kyliegh Curran 飾）有了奇妙的心靈感應，Abra的閃靈力量比Danny還要強大，只是她太年輕還不懂得如何運用及保護自己，還吸引了專門吞食閃靈精氣的「真結族」首領Rose the Hat的注意。

Danny雖然仍經常被揮之不去的惡靈糾纏，但很幸運的有個善良的導師會在必要的時刻現身來看他，那就是小時候跟他解釋閃靈是什麼的廚師Dick （Carl Lumbly 飾），也是Dick告誡他：「這是你欠的債，人不能逃避一輩子，你必須傳承下去，保護這個女孩。」才讓躊躇不前的Danny下定決心做為Abra的導師，和她一起面對真結族的威脅。

Danny下定決心做為Abra的導師，和她一起面對真結族的威脅。（《Doctor Sleep》劇照）

伊雲麥葵格（Ewan McGregor）進一步解釋說：「這就像是Danny的良心在跟他自己說話，他雖然極力隱藏自己不被發現，但他終究還是沒有真正的人生，因為閃靈超能力也是他的一部份，他必須接受真正的自己，自己的每個部份，內心深處的創傷才能真正的復原，重返光明。在Danny背後溫暖又有深度的人性正是我接拍這部電影的最大理由，當你的角色擁有這麼豐富的背景故事，對於一個演員來說就是最棒的一件事情。」

Danny最後和Abra聯手對決Rose the Hat，並告訴她「這個世界雖然令人害怕，但妳必須繼續閃靈，施展妳的能力，好讓這個世界變得沒有這麼可怕。」也完全捕捉到了史提芬京敘述這個故事的目的：「每個人都有和別人不一樣面向，不要害怕自己的與眾不同，繼續閃靈吧！」

「安眠醫生」將於11月7日上映。

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