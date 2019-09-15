【小丑回魂2】月黑高飛、閃靈…重溫6部驚慄大師史提芬京經典電影

《小丑回魂2》（It: Chapter Two）本星期經已上映，而這部電影也是改編自驚慄大師史蒂芬京（Stephen King）的作品之一，我只能說他的作品都太有魅力了，有些故事簡單，有些佈局相對複雜，但都非常的有可看性。是日盤點了6部改編自史蒂芬京作品的電影，來看看哪幾部你睇過！

1. 月黑高飛 The Shawshank Redemption（1994）

（《月黑高飛》劇照）

銀行家Andy（Tim Robbins 飾）本欲報復外遇的妻子，但在行動之前打消主意，不料其妻及其情夫當晚即遭人殺害。Andy遂因此被判無期徒刑，進入「鯊堡」監獄。在獄中，他認識了從事黑市交易的囚犯Red（摩根費曼 飾），並與其他囚犯慢慢熟稔；在這同時，Andy以其專業知識，逐步引導監獄中的生活，讓事情開始有了轉變。20年的鐵窗生涯，讓Andy看透監獄官僚的貪污、腐敗、虛偽與詭計圈套，也讓他體會到要還其清白之身，唯有逃獄一途...

+ 5 + 4 + 3

2. 綠里奇蹟 The Green Mile（2000）

（《綠里奇蹟》劇照）

Paul Edgecomb（湯漢斯 飾）是路易斯安那州金山監獄的獄警，關在這個監獄的囚犯大都是已經定罪，等着坐上電椅的死刑犯。其中一名帖Paul看管、名叫John Coffey（米高奇勒 飾）的囚犯，他是一名身高7呎的黑人，面貌凶惡、身形魁悟。但John實際上是一個彬彬有禮、輕聲細語、個性溫和甚至還怕黑的一個好人。他被控姦殺一對年幼的姐妹，主要是因為被義警發現他在河岸旁邊抱着這兩具屍體痛哭。

在監獄度日如年的生活中，Paul發現原來John是一名擁有神秘力量的奇人，具有不可思議的醫療神力，他不但把Paul多年的痼疾治療好了，同時也道出他被控姦殺姐妹的真相：「我想讓他們死而復生，只是為時已晚...」，像這樣良善的人，令人納悶為何不為本身辯解，反而任由他人指為殺人犯？

+ 2

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3. 閃靈 The Shining（1983）

（《閃靈》劇照）

作家Jack（積尼高遜 飾）與妻兒受雇在淡季時管理空無一人的旅館，這個位於偏遠地帶專供有錢人渡假的豪華旅館，曾經發生過駭人聽聞的謀殺案，一名警衛發瘋將妻女殘殺後自殺。一直苦思劇本沒有收入的Jack與妻子，為了補貼家用，加上淡季無人有利其創作，即使謀殺案與面試經理態度怪異讓三人不安，他最終仍接下了工作。

隨着氣候進入嚴冬，空洞的大旅館只剩Jack一家，時間一天一天的過去，Jack開始看到恐怖驚人的幻象，精神狀況也越來越詭異，曾答應妻子戒酒的他，又開始喝的醉醺醺，甚至威脅要殺了妻子與小兒子…

+ 4 + 3 + 2

4. 1922（2017年Netflix電影）

（1922劇照）

一位農夫寫下自白坦承殺妻，但她的死不過是這個駭人故事的開端罷了…本片改編自史提芬京的中篇小說。

5. 霧地異煞 The Mist（2007）

（《霧地異煞》劇照）

一天晚上，狂風暴雨大作，小鎮的電力與房屋都遭到大規模的損壞。David（Thomas Jane 飾）只好帶着5歲兒子Billy來到鎮裡的超市選購必需品，超市裡擠滿了同樣要囤積緊急用品的鎮民，薄霧也悄悄的包圍住小鎮。

突然一聲尖叫傳來，許多帶着血跡與傷痕的的鎮民衝進超市裡，驚慌失措的指出濃霧中有怪物殺死了自己的同伴，眼見向着超市龐來的大霧，鎮民們紛紛緊閉門窗。躲避在超市的鎮民們意見分歧，有的人認為假，有人認為是真，有人深信是惡靈降臨人間...但大家慢慢發現，薄霧中的確藏着可怕的東西，當週遭的一切變得像人間煉獄，絕望的居民們要如何設法活下來，而那些東西又是否跟附近的軍事基地有所關聯？玻璃窗之外是可怕的迷霧，玻璃窗之後是一群神經緊繃的困獸...

+ 2

6. 小丑回魂 It: Chapter One（2017）

（《小丑回魂》劇照）

故事描述緬因州德利小鎮的兒童開始消失，警方不得不下令在每天的晚間七點後進行宵禁。鎮上一群孩子們看到一名不尋常的「小丑」，「牠」似乎與瑞德鎮兒童們的消失有直接關係。Jaeden Lieberher 飾演的Bill因為無法從失去弟弟的傷痛中恢復，決心調查弟弟George失蹤的原因，卻意外發現鎮上有個名為「潘尼懷斯」（Pennywise）的小丑，可能是所有失蹤案的幕後原因。他也意外地發現，他身邊的每一個朋友都曾經見過「牠」…

+ 3 + 2

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