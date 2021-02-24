河南教師因超生被停職　遭人頂替22年至退休　申訴20年無果

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-24 16:04

河南虞城縣稍崗鎮孫樓村64歲男子孫存良平日以務農為生，與普通農村老人無異，但其實他早年曾執教鞭，只是29年前因超生被停職。 然而被停職後，孫存良卻發現有人頂替他的教師資格，在自己曾經執教過的學校以「孫存良」的名義繼續領着工資，直至退休，而他本人反而因「雙重」身份被暫停繳納農村養老保險。 為此虞城縣教體局工作人員周二（23日）表示，紀檢委已介入處理，當年參與人員已遭處分；至於孫存良的農村養老保險則已恢復。

1977年，當時高中畢業的孫存良正在備考大學，惟在村支書請求下，決定到一間村莊小學任民辦教師，直到15年後因超生被停職。輾轉到了1999年，孫存良在一次偶然下發現自己的名字依然存在於其曾經任教過的學校黑板和執勤表上，隨後得知原來是南某成利用人事檔案管理混亂的機會，一直在冒用自己名義進行教學工作，直到2017年12月辦理退休手續。

為保住教師資格，南某成一度威迫孫存良簽署知情協議書，並承諾每月給予350元（人民幣，下同）補償費。不過，孫存良被暫停繳納農村養老保險，經多次向教育局等部門申訴無果後，決定自2001年起開始申訴維權。孫慨嘆，自己在無數個失眠夜會設想，如果自己的身份沒有被頂替，人生會如何，「肯定不是現在這樣」。

多次申訴無果後，孫存良決定在2018年9月將虞城縣教育體育局告上法庭，惟敗訴。根據孫存良提供的虞城縣縣委的官方回覆，縣教體局2018年3月接到孫存良舉報後，南某成以孫存良名字享受的退休待遇已在同年5月被取消。同年7月，虞城縣公安局下達行政處罰決定書，南某成因冒用居民身份證被罰款1000元。

孫存良不認同法院判決，認為案中有太多疑點，例如校方為何一直默認南某成的行為；43歲的南某成是如何辦理退休手續；南某成的姐夫作為教體局工作人員是否與事件有關；南某成何以在自己實名反映後仍能手持自己的工資卡照常上班；南某成何以在缺少教師資格證下仍能從事多年教學工作，以及為何自己實名舉報多年，到2018年才收到反饋。他指自己有三大訴求，即恢復自己的名譽、希望當地教育部門補發工資以及希望恢復自己的退休待遇，又強調不會放棄舉證和上訴。

內地近年來不時傳出有人冒名頂替獲利的案例，例如山東濟寧一名女子去年6月稱，自己曾在1997年和1998年山東高考中連續兩年被冒名頂替，而且其中一名頂替者為自己高三班主任的女兒，班主任更曾給她寫過懺悔書。而經山東當局清查，發現有多達242人涉嫌冒名頂替入學取得學歷，這些學歷已作注銷處理。

相關新聞：山東女連續兩年高考被冒名頂替入學 班主任寫懺悔書承認女兒頂替（點圖放大觀看）

（澎湃新聞）