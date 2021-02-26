新冠病毒︱33萬噸智利車厘子今季在華銷售　零售價跌至每斤9.9元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-26 16:37

自2006年10月起，中國和智利開始實施自貿協定。次年，智利車厘子獲准進口中國。有數據顯示，2019年跨2020年，共有23萬噸智利車厘子輸華；2020年跨2021年，有33萬噸智利車厘子出口中國。 惟今年1月，江蘇省無錫市梁溪區疾控中心發布通報稱，在一份車厘子表面檢測出新冠病毒核酸陽性，車厘子市場隨即成為驚弓之鳥，智利車厘子在輸華的14年中遭受到巨大的打擊。 據了解，智利車厘子季是每年的11月到次年2月，即至本月底，本季智利車厘子將迎來下市。

據內地傳媒報道，截至2019年，在中國進口水果來源地中，東南亞在貨量上排名第一，但在貨值方面，智利就排名首位，其中車厘子貢獻最大。去年11月，包機空運至中國的智利車厘子，更創下輸華以來最高價，5公斤裝批發價賣2000元（人民幣，下同）。

另外，智利的包裝廠多採購全球最先進的包裝線，根據車厘子顏色深淺、規格以及糖份高低，實現全自動分选和包裝；而為了更快運抵，智利車厘子行業與船公司談判，開通車厘子快航，船期亦由33天縮短至23天。

近3年來，每年進入中國的智利車厘子集裝箱數均以萬計。每個集裝箱內，約可放入3680箱，每箱5公斤裝。其實，若無疫情，智利車厘子在中國的地位難以撼動。

疫情對於智利車厘子的影響從去年1月就已經開始。中國去年爆發疫情初期，就造成30%在華的智利車厘子待售。不過，由於前期已佔到年貨銷售紅利，損失不大。但隨後，智利當地爆發疫情，導致車厘子果園維護不足、品質相對一般。11月開始採摘後，疫情造成國際航班數減少，11月初包機來華的首批車厘子價格四位數高開，極大提振了業內信心。但無錫市梁溪區有車厘子表面被檢出新冠病毒陽性後，可謂對車厘子市場再次當頭一棒，車厘子價格大跌，有零售甚至跌至每斤9.9元。

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在低價的環境之下，市場流動性有所恢復。但此後，當進口商希望再拉升價格時，銷售再度停滯。再之後，在「就地過年」的帶動之下，品質較好的車厘子價格勉強略有恢復，但重創已是既定事實。

智利車厘子今季在中國遭受到重創，下一季是否還會出口中國？有內地果商表示，「不可能不來。智利人口不足2000萬，本國消費有限，出口歐洲、北美等傳統市場亦難有增量。目前，智利車厘子出口中的90%銷往中國。除了中國，它似乎別無去處」。也有業界人士表示，智利車厘子已從黃金時代邁入白銀時代，疫情加速了中國向進口水果成熟市場的轉變。

有內地水果進口商稱，進口水果頂着關稅和運費而來，還要考慮運輸時間，採摘略提前，無法以最完美的成熟度進入中國，它們要想在中國市場立足並不容易，要么能與國產水果形成季節互補，要么能有品種差異。如國產櫻桃多產於山東、遼寧，一般在5月中旬到6月下旬上市，因此美國、加拿大櫻桃選擇在7月後殺入，南半球櫻桃則主打冬季和春節牌。「今後國產水果會更好也更貴，這也是以智利車厘子為代表的水果進口的意義」。

（上觀新聞）