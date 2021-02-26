元宵節｜湖南食品廠製「辣條元宵」迎佳節　網民：好想試試

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-26 19:21

辣條作為一種「國民零食」，深受普羅大眾的喜愛，面市多年來熱度一直未有退減。近年來，「辣條炒蛋」、「辣條奶茶」、「辣條吐司」等與辣條相關的「黑暗料理」頻頻出現，連元宵亦「未能倖免」。 今日（26日）是農曆正月十五元宵節，在辣條的發源地湖南省平江縣，一間辣條廠的工人就用辣條製作元宵，迎接佳節。

據早前報道，元宵作為一種食物在內地的北方地區可謂無人不曉，因此還有「北方吃元宵，南方吃湯圓」的習俗。元宵與湯圓的原料、外形上都比較相似，但在製作方法、餡料選擇、烹飪習慣和儲藏方式等方面都不甚相同。

為了迎接元宵節，湖南平江縣一間辣條廠的工人日前將辣條剪碎放進糯米粉做成的面團裡，製作成「辣條餡元宵」。除了正常大小的元宵之外，10位工人使用500斤面粉與100包辣條，用了將近一個上午的時間，圍成了一個直徑近1米的巨型元宵。

辣條元宵的味道如何？有工廠員工表示，「麻麻辣辣的，我們大部分人都很喜歡，是從來沒有嚐過的元宵味道」。該公司相關活動負責人稱，「因為平江是辣條的發源地，快到元宵節了，就想把辣條的元素和傳統的節日結合起來，在傳播辣條文化的同時，也能豐富員工的生活，讓他們過一個開心特別的元宵節」。

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網民熱議：

「感覺好黑暗，這真的會好吃嗎」。 「還怪期待的，好想試試」。 「加點蔬菜，就成麻辣香鍋了」。 「甜味的吃膩了，換個口味也不錯」。 「煮了還有味道嗎」。

除此之外，近日，老字號王致和還用蜜豆、腐乳製作了元宵；在「萬物皆可醋」的山西，老陳醋元宵亦都走俏市場。

（網易新聞／微博）