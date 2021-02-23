「元宵」原來可以食得？　詳解湯圓以外的北方應節美食

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 17:07

中國的傳統節日大多與傳統食物有着緊密相連的關係，譬如春節吃餃子、清明節吃青團、端午節吃粽、中秋節吃月餅等。在「正月十五鬧元宵」即將來臨之際，人們準備好購買、食用湯圓，以慶佳節。但殊不知，元宵節其實是一個以食物命名的節日。元宵作為一種食物在內地的北方可謂無人不曉，因此還有「北方吃元宵，南方吃湯圓」的習俗。 追根溯源，吃湯圓的習俗始於宋朝，在演變的過程中，內地南北方地區在製作手法上漸漸地形成了差別，因而也有了元宵和湯圓兩種不同的食物。不少人都認為，元宵就是湯圓、湯圓就是元宵，「一直以為元宵和湯圓是一個東西，只是南北叫法不同」。| 實際上，元宵與湯圓雖然在原料、外形上都比較相似，但在製作方法、餡料選擇、烹飪習慣和儲藏方式等方面都不甚相同。

首先在製作方法上，就有「北方『滾』元宵，南方『包』湯圓」的說法。顧名思義，元宵是「滾」出來的，要待提前調好的餡料凝固後，切成小塊，蘸上水，放在滿是糯米粉的筲箕中進行搖滾，邊搖邊撒水，直到餡料沾滿糯米粉滾成圓球後，方才製成元宵。而湯圓則是將糯米粉用熱水或冷水，製成粉糰，再將各種餡料包進去，搓製而成。由於製作工藝不同，元宵比湯圓的口感要粗糙一些，而在外觀上看，湯圓表皮光滑黏糯、元宵則表皮乾燥鬆軟。

其次，在餡料選擇方面，傳統元宵主要以單一的甜味為主，如黑芝麻、豆沙、桂花什錦等。而湯圓則隨着發展歷程，種類愈發多樣，餡料亦涵蓋葷、素、鹹、甜等多種選擇。另外，元宵的餡料偏硬、湯圓的餡料偏軟。

第三，從烹飪方法來看，湯圓多為煮後食用，大概3至5分鐘就可煮熟，煮後的湯是清湯。元宵多為炸後食用，亦可以煮後食用，但煮熟元宵需時較長，往往要10分鐘或以上，煮後的湯因為生糯米粉吸水變渾。

最後，在儲藏方式上，元宵與湯圓也有不同。湯圓易儲存，可以冷凍，而元宵經冷凍後容易開裂、保質期較短，所以內地的北方地區經常會現場製作元宵並當日售賣。

（綜合報道）